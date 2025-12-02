Tri finala za srpske rukometašice: U Dortmundu se odlučuje sudbina i neće biti lako

Pred srpskom ženskom rukometnom reprezentacijom je težak zadatak u Dortmundu.

Ženska rukometna reprezentacija Srbije doputovala je u Dortmund, gdje će igrati drugu fazu Svjetskog prvenstva u Njemačkoj. Srpske rukometašice prenijele su dva boda u novu grupu i slijede joj tri meča "glavne runde" na turniru, tako da će same odlučivati o svojoj sudbini.

Prvi protivnik već danas je Španija (15.30), slijede potom dueli i sa Farskim Ostrvima i Crnom Gorom, a upravo će se u tim susretima odlučiti da li je Srbija za četvrtfinale Svjetskog prvenstva - ili nije.

"Moramo što prije da zaboravimo utakmicu sa Njemačkom i spremimo se za narednog rivala. Ukoliko osvojimo dva boda, to će nam dati snagu za svaki naredni duel, moramo da se dignemo i budemo opet pravi tim. Šanse su nam velike", rekla je Jovović.

Dobra vijest je da Srbija već dobro poznaje Španiju, igrala je protiv nje na turniru u Norveškoj, ali je odigrala vrlo loše i baš zato ima veliki motiv da to promijeni:

Po dvije najbolje reprezentacije iz svake novoformirane grupe prolaze u četvrtfinale, a osim Srbije po dva boda prenijele su i Španija, Crna Gora i Farska Ostrva. Jedino je Island (s kojim ne igraju) bez bodova, a Njemačka (s kojom takođe ne igraju) jedina ima četiri boda.

"Takva utakmica nikada više ne može da se ponovi. Igrale smo veoma loše posljednji dio meča kad smo napravile veliki broj tehničkih grešaka. Međutim, onih 45 minuta je bilo perfektno, nisu imale odgovor ni na jednu našu taktičku zamisao. Kad su promijenile odbranu i počele da igraju duboko, tu su nas taktički matirale. Očekujem da će one pokušati da igraju igru kao što su tih petnaest minuta, jer se nismo snašle, ali moraćemo to da ispravimo na ovom drugom meču", dodala je ona uz poruku da nema vremena i da dogovor iz svlačionice mora da se poštuje.

Golmanka reprezentacije Gordana Petković, čiju ste životnu priču mogli da pročitate na MONDU, poručuje da je spremna za utakmicu sa Španijom.

"Prije desetak dana smo sa njima igrale u Norveškoj i mislim da smo imale fantastičnih 45 minuta, ali je onda uslijedio period od petnaestak minuta veoma loše igre. To se neće ponoviti, moramo da se skoncentrišemo i igramo našu igru, da ne pravimo tehničke greške i ne prosipamo lako lopte. Mislim da je kvalitet na našoj strani, samo to moramo da dokažemo na terenu", zaključila je ona.