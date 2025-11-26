Rukometašice Srbije pregazile prvog rivala na Mundijalu

Selekcija Srbije je rutinski pobijedila Urugvaj na početku Svjetskog prvenstva za rukometašice u Njemačkoj.

Selekcija Srbija startovala je Svjetsko prvenstvo za rukometašice pobjedom, trtijumfovale su srpske djevojke protiv Urugvaja 31:19 (15:10) i tako je upisala prvi trijumf na Mundijalu u Njemačkoj.

Mnogo je bilo raspoloženih u timu Srbije u napadu pa je tako Sara Garović dala šest golova, Jovana Jovović pet, a Aleksandra Vukajlović, Dunja Radević i Tamara Kocić po četiri uz tri pogotka Dragane Cvijić. Što se tiče gola podijelile su minute kume Jovana Risović i Gordana Petković i upisale su ukupno 9 odbrana.

U prvom meču ove grupe domaćin Njemačka savladala je Island 32:25 (18:14) i sada pred drugo golo Srbija i Njemačka imaju po dva boda, a Island i Urugvaj su bez bodova. Sledeći meč srpske djevojke igraju za dva dana protiv Islanda i u slučaju pobjede obezbijediće prolazak u drugu rundu i prenijeće bodove u sljedeću grupnu fazu.

Kako je Srbija pobijedila?

Poveo je Urugvaj golom u drugom minutu, a Srbija je morala da čeka četvrtog minuta. U šestom minutu smo poslije kontre poveli 2:1, a kada se dva puta upisala Dragana Cvijić konačno je Pradesov tim došao do svoje igre.

Nisu Urugvajke poslije prvog gola savladale Jovanu Risović devet minuta, ali zatim je popustila srpska odbrana pa su prišle rivalke na 5:4. Preživio je srpski tim isključenje i uspio čak da digne prednost sa igračicom manje na 10:6, a na kraju poluvremena je dobra odbrana Srbije donijela prednost 15:10.

Počelo je drugo poluvrijeme golovima sa obje strane, a onda je Dunja Radević nastavila da diže prednost srpskog tima. Jovana Jovović je u 35. minutu pogodila za 19:11 i tu je već bilo jasno da je meč gotov. Pokušavale su Urugvajke da se vrate, da smanje prednost Srbije, ali na kraju su upisale ubjedljiv poraz.

