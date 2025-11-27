"Zadovoljan pobjedom i podijeljenom minutažom": Srbija krenula pobjedom na Mundijalu, ali hoće još

Selektor rukometašica Srbije Hose Ignasio Prades zadovoljan je startom Mundijala, dok Tamara Kocić ističe da protiv Islanda mora još bolje.

Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije startovala je na Svjetskom prvenstvu za rukometašice u Njemačkoj pobjedom nad Urugvajem 31:19. Poslije pobjede selektor Hose Ignasio Prades istakao je da je zadovoljan kako trijumfom, tako i šansom da rotira igrače.

"Zadovoljan sam pobjedom, igrali smo kako treba i rotirali igračice, odmorili većinu za bitnije utakmice. Već sutra nas čeka težak meč protiv Islanda. Srećni smo zbog dva boda i pobjede, ali znamo da nas čeka naporan posao dalje", rekao je selektor Srbije.

Tamara Kocić je sa pozicije lijevog krila uspjela da upiše četiri pogotka i sjajno je iskoristila minutažu, a nada se da će u narednom meču tim ispraviti greške.

"Srećna sam, ovo je jedna od mojih boljih utkamica i mislim da je čitav tim bio na visini zadatka. Imamo vremena da ispravimo neke greške, ali možemo da budemo zadovoljni otvaranjem", rekla je Tamara Kocić.