"Zadovoljan pobjedom i podijeljenom minutažom": Srbija krenula pobjedom na Mundijalu, ali hoće još

"Zadovoljan pobjedom i podijeljenom minutažom": Srbija krenula pobjedom na Mundijalu, ali hoće još

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Selektor rukometašica Srbije Hose Ignasio Prades zadovoljan je startom Mundijala, dok Tamara Kocić ističe da protiv Islanda mora još bolje.

hose ignasio prades Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Srbije startovala je na Svjetskom prvenstvu za rukometašice u Njemačkoj pobjedom nad Urugvajem 31:19. Poslije pobjede selektor Hose Ignasio Prades istakao je da je zadovoljan kako trijumfom, tako i šansom da rotira igrače. 

"Zadovoljan sam pobjedom, igrali smo kako treba i rotirali igračice, odmorili većinu za bitnije utakmice. Već sutra nas čeka težak meč protiv Islanda. Srećni smo zbog dva boda i pobjede, ali znamo da nas čeka naporan posao dalje", rekao je selektor Srbije.

Tamara Kocić je sa pozicije lijevog krila uspjela da upiše četiri pogotka i sjajno je iskoristila minutažu, a nada se da će u narednom meču tim ispraviti greške. 

"Srećna sam, ovo je jedna od mojih boljih utkamica i mislim da je čitav tim bio na visini zadatka. Imamo vremena da ispravimo neke greške, ali možemo da budemo zadovoljni otvaranjem", rekla je Tamara Kocić. 

Tagovi

rukometašice Rukomet Svjetsko prvenstvo Srbija Hose Ignasio Prades

