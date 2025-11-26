Sve što treba da znate o Srbiji na Svjetskom prvenstvu: Kada igra, s kim i kakve su joj šanse?

Srbija počinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu za rukometašice, a ovo je uvod u turnir u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

Srbija počinje takmičenje na Svjetskom prvenstvu u rukometu. Srpski tim će od 20.30 odigrati meč sa Urugvajem na startu takmičenja u Njemačkoj i tako će izabranice Hose Ignasija Pradesa započeti Mundijal.

Srbija se nalazi u grupi C sa Urugvajem, Njemačkom i Islandom i biće joj potreban vrlo vjerovatno jedan trijumf za prolazak dalje pošto tri ekipe idu u drugu grupnu fazu. Ipak, pošto se bodovi prenose, svaka utakmica će biti bitna. Grupa C se ukršta sa grupom D u kojoj su Španija, Crna Gora i Farska Ostrva.

Kada su utakmice i gdje mogu da se gledaju?

Izvor: MN PRESS

Utakmice će biti prenošene na kanalima Arene sport, kao i na RTS-u, a igraće se na svaka dva dana. Prvu fazu srpske djevojke igraju u "Porše Areni" u Štutgartu. Ovo je raspored svih utakmica:

26. novembar 20.30 Srbija - Urugvaj

28. novembar 20.30 Srbija - Island

30. novembar 18.00 Srbija - Njemačka

Ko vodi tim?

Izvor: MN PRESS

Novi selektor Srbije je Španac Hose Ignasio Prades koji je u karijeri vodio Elče, Eldu, Atletiko Gvardes i Gvardu, a od 2021. do preuzimanje Srbije bio je selektor Španije.

Ko igra za Srbiju?

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Andrea Lekić se povukla, ali tu je povratnica Dragana Cvijić na pivotu. Na golu je prvo rješenje Jovana Risović, na krilima su najveće uzdanice Sanja Radosavljević i Katarina Krpež-Šlezak, a na beku najviše očekujemo od Jovane Jovović.

GOLMANKE: Jovana Risović, Gordana Petković, Marijana Ilić

LIJEVA KRILA: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić

DESNA KRILA: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević

PIVOTI: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić, Vladana Mitrović

BEKOVI: Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anšela Janjušević, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak

Kako je igrao srpski tim na pripremama?

Izvor: MN PRESS

To prilično brine. Prvo su Srpkinje poražene od Mađarske 29:25, zatim je Španija dobila 29:27, a potom je Norveška pokazala silu i pobijedila sa 38:19. Ipak, nadamo se da su djevojke digle formu i da su spremne za pobjede na Mundijalu.

(MONDO, Nikola Lalović)