Debakl Srbije pred Svjetsko prvenstvo: Najbolje na planeti im održale čas

Seniorke Srbije nekoliko dana pred Svjetsko prvenstvo ubjedljivo poražene od Norveške (38:19).

Rukometašice Srbije doživjele su težak i veoma ubjedljiv poraz u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo. Na kraju turnira "Četiri nacije" reprezentacija Norveške, olimpijski, svjetski i evropski šampion, držala je čas rukometa srpskoj reprezentaciji - 38:19!

Reprezentacija Srbije počela je meč u grču, mlade igračice kao da su imale strah i veliko poštovanje prema rivalu koji je još jednom pokazao kakva je sila u rukometu. Uz sve to, srpska selekcija je zabilježila i veliki broj promašaja, što je samo dodatno otežalo čitav posao. U nastavku je Srbija zaigrala hrabro, proradila je i Janjušević, prošle su odlično dvije akcije i u 45.minutu je bilo 24:17, pa je selektor Norveške morao da zatraži tajm-aut koji je urodio plodom i rival je stigao do velike razlike.

"Pa nema se šta mnogo reći, treba biti realan, igrale smo protiv najbolje ekipe današnjice, ali ovo nije najbolje što smo mogle. Osjetile smo Norvežanke, igrale protiv najboljih, pa ćemo do početka Svjetskog prvenstva ispraviti greške", rekla je emilija Lazić nakon meča, dok je Dunja Radević dodala: "Borile smo se, željele i htjele, ali u ovom trenutku su one mnogo bolje. Možda ne za ovoliko razlike, ali su bolje i kvalitetnije. Treba što prije zaboraviti ovaj meč i okrenuti se ka Sjvetskom prvenstvu."

Norveška: Kristianesen 3, Obaidi 3, Ardahi 1, Skogand 3, Deila 1, Aune, Bristol 5, Lunde, Henrikesen 3, Bakerut, Rajštad 6 (1), Hevden 2, Dela 4, Volk, Rašok 2, Krog 1.

Kristianesen 3, Obaidi 3, Ardahi 1, Skogand 3, Deila 1, Aune, Bristol 5, Lunde, Henrikesen 3, Bakerut, Rajštad 6 (1), Hevden 2, Dela 4, Volk, Rašok 2, Krog 1. Srbija: Radosavljević 1, Krpež-Šlezak 1, Lazić 1, Mandić 1, Tabak, Janjušević 2, Risović, Mitrović 1, Kocić 1 6 (1), Jovović, Skrobić 4, Petković 1, Bojičić, Radević, Ilić, Garović 2.

Reprezentativke Srbije u ponedjeljak putuju u Štutgart gdje će prvi meč na Svjetskom prvenstvu odigrati protiv Urugvaja u srijedu od 20.30. Taj meč trebalo bi da bude i najvažniji za srpsku selekciju, jer čak tri ekipe iz prve faze prolaze u nastavak takmičenja. Pored Srbije i Urugvaja, u grupi C su još selekcije Njemačke i Islanda.