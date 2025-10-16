logo
"Navikavamo se na španski sistem": Srpkinje ubjedljivo pobedile pod novim selektorom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rukometašice Srbije nisu krile zadovoljstvo poslije ubjedljive pobjede pod novim selektorom Pradesom. To su potvrdile Jovana Jovović i Katarina Krpež-Šlezak.

Rukometašice Srbije zadovoljne pobjedom protiv Litvanije Izvor: MN PRESS

Rukometašice Srbije pobjedom su započele kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Savladale su Litvaniju u Beogradu (42:33) i tako započele novi ciklus na pravi način. Selektor Hose Ignasio Prades dao je šansu i nekim novim igračicama, a poslije meča su kratke izjave dale Jovana Jovović i Katarina Krpež-Šlezak.

"Ovo nam je bila prva zvanična utakmica, igrale smo u Beogradu, tako da se sve nekako lijepo namjestilo. Potrebno nam je malo vremena za španski sistem, ali je dobro da igramo lakše utakmice i da se spremimo za prvenstvo", rekla je Katarina koja je na ovom meču nosila kapitensku traku.

Slično mišljenje ima i njena saigračica iz reprezentacije.

"Možemo da budemo zadovoljne, odigrale smo taman koliko nam je bilo potrebno za pobjedu. Na početku meča nije izgledalo kako smo željele, ali smo brzo uhvatile ritam i konsolidovale igru. Ovo je bila naša prva zvanična utakmica i rekla bih da možemo da budemo zadovoljne, prije svega pobjedom", zaključila je Jovović.

