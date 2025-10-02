logo
Ovo je nova reprezentacija Srbije: Prades pozvao 18 rukometašica, igra se na Banjici

Ovo je nova reprezentacija Srbije: Prades pozvao 18 rukometašica, igra se na Banjici

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Evo ko je na spisku novog selektora ženske rukometne reprezentacije Srbije.

Spisak rukometašica Srbije za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Novi selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades objavio je spisak za predstojeće kvalifikacione utakmice za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Srpske rukometašice će igrati sa selekcijama Litvanije (16. oktobrar u Beogradu) i Ukrajine (19. oktobar u Slovačkoj), a Prades je pozvao ukupno 18 igračica s kojima ulazi u novi ciklus. Počinje jedna nova era za srpske rukometašice koje će takođe poslije više godina pauze igrati na Banjici.

"Veoma je važno da ove kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počnemo sa dvije pobjede i na najbolji mogući način otvorimo ovo poglavlje. Igranje u Beogradu pred domaćom publikom biće nešto posebno za sve nas, djevojke su srećne zbog toga i vjerujem da će pružiti sjajnu partiju. Potrebna nam je sva podrška navijača da započnemo ovaj ciklus na pravi način", istakao je i dodao da očekuje borbene utakmice, ali i četiri boda. 

Ko je na spisku Srbije?

  • GOLMANI: Jovana Risović, Jovana Vasiljković, Gordana Petković
  • LIJEVA KRILA: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić
  • DESNA KRILA: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević
  • PIVOTMENI: Dragana Cvijić, Vladana Mitrović, Katarina Bojičić
  • BEKOVI: Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Anđela Janjušević, Sara Garović.

