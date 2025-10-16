logo
Srbija porazila Litvaniju na Banjici: Ubjedljiva pobjeda na startu kvalifikacija za EP

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije upisala je prvi pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2026

Rukometašice Srbije pobijedile Litvaniju Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije pobijedila je Litvaniju ubjedljivim rezultatom 42:33 (24:17) na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u rukometu. Srpske djevojke na Banjici su iskoristile prednost domaćeg terena, slavile te tako u dobrom raspoloženju dočekuju meč sa Ukrajinom 19. oktobra od 18 sati.

Litvanija je srpskim igračicama parirala do 13. minuta, a onda je uslijedila serija Srpkinja. Krpež je povela ekipu, Radosavljavić ju je pratila i Srbija se našla na 16:9 za nešto manje od osam minuta igre. Najbolje srpske rukometašice već sredinom drugog poluvremena otišle su na razliku od plus 10 golova.

Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Katarina Krpež Sležak koja je bez promašaja igrala u ovom meču i susret završila sa 11 golova. Sanja Radosavljević postigla je šest golova, Aleksandra Vukajloviće četiri, kao i Sara Garović, dok su Dragana Cvijić i Aleksandra Stamenić tresle mrežu po tri puta.

U reprezentaciji Litvanije Aušra Arciševskaja je bila najbolja. Ona je meč završila sa devet golova. Ova reprezentacija naredni meč igra takođe 19. ali protiv Švedske. Poslije prvog kola Srbija je ispred Švedske, zbog gol razlike.

Srbija se u drugoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u rukometu nalazi u grupi 5, sa Švedskom, Ukrajinom i Litvanijom, a prve dvije ekipe obezbijediće plasman na veliko takmičenje, dok će šansu da se tamo nađu imati i najbolje trećeplasirane selekcije na osnovu plasmana.

