Ubjedljiv poraz bh. rukometašica na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Švajcarska lako slavila protiv oslabljenih "zmajica".

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometašice BiH doživjele su ubjedljiv poraz na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje će 2026. godine biti održano u Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj i Turskoj.

Oslabljene "zmajice" nisu imale snage da se ozbiljnije suprotstave favorizovanoj Švajcarskoj, koja je slavila veoma lako - 35:19 (19:11).

Podmlađena bh. reprezentacija nije mogla da parira selekciji koja je na prošlom Evropskom prvenstvu zauzela 12. mjesto.

Švajcarska reprezentacija, koja se nada da će izboriti plasman na svoje treće uzastopno učešće na EHF EURO turniru, osvojila je dva boda u uvodnom meču kvalifikacija na impresivan način, pobijedivši BiH sa 16 golova razlike.

Domaći tim je rano preuzeo kontrolu nad utakmicom, stekavši vođstvo od 7:1 nakon 12 minuta igre u prvom poluvremenu, dok je Dafne Gautši u tom periodu postigla tri gola. Švajcarska je do poluvremena povećala prednost na osam golova i nije usporila ni u nastavku, neprestano kažnjavajući greške protivnica.

Gautši i Era Bauman završile su meč sa po sedam pogodaka, dok je Tabea Šmid iskoristila svih svojih osam pokušaja - ukupno je ovaj trio postigao 22 od 35 golova Švajcarske. U bh. timu najefikasnije sa po šest golova bile su Desire Kolašinac i Edina Demić.

Priliku da poprave utisak reprezentativke BiH imaće već u subotu, kada će u drugom kolu kvalifikacija u Cazinu ugostiti Holandiju, jednu od najboljih reprezentacija svijeta.