Država od 55.000 stanovnika gazi na Svjetskom prvenstvu: U sljedećoj rundi hoće da pobijedi Srbiju

Reprezentacija Farskih Ostrva u rukometu pobijedila je drugi put na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Martin Pitsch/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok čekamo da Srbija završi grupnu fazu takmičenja na Svjetskom prvenstvu, saznali smo sa kim će srpski tim igrati u drugoj fazi. Farska Ostrva su nastavila da prave rukometna čuda. Nakon što su Faranke savladale Španiju, u drugom kolu sada su razbile Paragvaj 36:25 (16:13) i sada je jasno da će sa dva boda u nastavak takmičenja.

Farska Ostrva su teritorija koja je zapravo dio Kraljevine Danske sa posebnom autonomijom, a u mnogim sportovima imaju svoj tim. U rukometu nižu uspjehe, a sada su njihove djevojke upisale već drugu pobjedu na šampionatu, samo ih je savladala Crna Gora.

Najefikasnija na meču bila je Fernanda Insfran iz Paragvaja, ali su Faranke imale više raspoloženih. Šest golova dala je Marija Palsdotir, a pet Ana Elizabeta Halsdotir, dok su tri rukometašice su imale po četiri gola.

Šta čeka Srbiju?

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Srbija je u prvom meču razbila Urugvaj, u drugom je sa golom razlike savladala Island i sada su Srpkinje sigurne u drugom krugu. Sa Njemačkom od 18 časova igraju za prvo mjesto. Ova grupa se ukršta sa grupom iz koje će proći Crna Gora, Farska Ostrva i Španija, samo ćemo poslije meča Španije i Crne Gore vidjeti ko će prenijeti koliko bodova. U grupi u kojoj je Srbija, Island je savladao Urugvaj 33:19 (17:7) i tako je došao do trećeg mjesta i plasmana u drugu rundu.