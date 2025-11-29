logo
Čudo na Svjetskom prvenstvu: Država od 55.000 stanovnika pobijedila Španiju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Farska Ostrva koja su inače dio Kraljevine Danske nastupaju kao nezavisna selekcija na Svjetskom prvenstvu.

Farska Ostrva savladala Španiju na SP Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Rukometna čuda sa Farskih ostrva ne prestaju. Sada su reprezentativke ove malene teritorije sa samo 55.000 stanovnika uspjele da savladaju veliku Španiju na Svjetskom prvenstvu i to nakon preokreta. Na kraju je bilo 27:25 za Faranke nakon 14:11 za Španjolke na poluvremenu.

Vodila je Španija cijelo prvo poluvrijeme, zatim se u drugom ušlo u egal, a Španjolke su pred kraj vodile 24:22. Ipak, dale su do kraja meča samo jedan gol i Faranke su pobijedile.

Najefikasnija na ovom meču za pobjednički tim bila je Pernila Brandenborg sa 7 golova, Jana Mitun je imala 6, a Suna Hansen 4. Na golu je zapravo Rakul Vardum prava heroina sa čak 15 odbrana, Sa druge strane samo je Danila Pinto sa 7 golova bila na visini zadatka. kao i golmanka Prades Rikondo sa 10 intervencija.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

U prvom kolu prvenstva Španija je rutinski savladala Paragvaj 26:17, dok je selekcija Farskih ostrva poražena od Crne Gore 32:27. Sada za dva dana Faranke za prolaz igraju sa Paragvajem i tu im je potreban samo bod. Ukoliko prođu čeka ih duel sa Srbijom. Ova grupa se ukršta sa grupom u kojoj je Srbija poslije drame pobijedila Island i zvanično prošla dalje.

Tagovi

Rukomet ženski rukomet Farska Ostrva

