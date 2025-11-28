logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobio otkaz zbog Tompsona, pa ga nazad pozvao Srbin: "Poslije 4 mjeseca sam već bio lud, a onda je zvao Nenad"

Dobio otkaz zbog Tompsona, pa ga nazad pozvao Srbin: "Poslije 4 mjeseca sam već bio lud, a onda je zvao Nenad"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nakon što je mjesecima bio bez kluba kada je dobio otkaz u Vojvodini, Filip Ivić je na poziv Nenada Puljezevića došao u Meškov Brest.

Filip Ivić potpisao za Meškov Brest Izvor: Jan Kirschner / imago sportfotodienst / Profimedia

Filip Ivić je našao novi klub i to u Bjelorusiji. Nakon što ga je Vojvodina otpustila nakon što se pojavio na koncertu Marka Perkovića Tompsona bio je pet mjeseci bez angažmana, a sada je postao novi čuvar mreže Meškov Bresta. Odmah je na meču sa Zenitom postao igrač utakmice.

Zanimljivo je da je Ivića u Vojvodini zamijenio Bjelorus Vjačeslav Saldateska, a upravo je u njegov bivši klub otišao nekadašnji reprezentativac Hrvatske koji je trebalo da bude najveće pojačanje Vojvodine ove sezone.

"Bio je to jedan od najtežih perioda u mojoj karijeri. Posao koji neizmjerno volim i za koji bi život dao jednostavno je preko noći otišao u drugom smjeru koji nisam htio, preko noći sam ostao bez posla. Ljudi koji su to prošli, ne samo kroz sport nego privatni život, znaju kako je teško. Zahvalio bi se pordici i užem krugu prijatelja koji su mi bili neizmjerna podrška i snaga. Moram priznati, trebalo je tu biti mentalno dosta jak. Radiš neki posao 20 godina svakodnevno i onda se dogodi ovakav brejk. Svašta mi je prolazilo kroz život, ali s obzirom na godine iskustva nisam se dao", rekao je Filip Ivić za "Net.hr". 

Zapravo je na kraju ponudu poslao Srbin, nekadašnji golman Nenad Puljezević. Nakon epizode u Crvenoj zvezdi našao se u Bjelorusiji i sada je pozvao Ivića da se vrati među stative.

"Ponuda od Meškova iz Bresta je došla prije mjesec dana. Već smo odigrali četiri utakmice, tri SEHA lige. odigrali smo i bjelorusku ligu, tako da sam brzo ušao u ritam. Ponuda je došla od Nenada Puljezevića, trenera golmana. Imali su neku situaciju s čuvarima mreže, meni se tu otvorila. Najbitnije mi je bilo da se vratim u rukometni ritam, da postanem dio ekipe i tog cijelog sistema, jer nakon četiri mjeseca pauze već sam bio lud", istakao je Ivić

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC