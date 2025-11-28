Dobio otkaz zbog Tompsona, pa ga nazad pozvao Srbin: "Poslije 4 mjeseca sam već bio lud, a onda je zvao Nenad"

Nakon što je mjesecima bio bez kluba kada je dobio otkaz u Vojvodini, Filip Ivić je na poziv Nenada Puljezevića došao u Meškov Brest.

Izvor: Jan Kirschner / imago sportfotodienst / Profimedia

Filip Ivić je našao novi klub i to u Bjelorusiji. Nakon što ga je Vojvodina otpustila nakon što se pojavio na koncertu Marka Perkovića Tompsona bio je pet mjeseci bez angažmana, a sada je postao novi čuvar mreže Meškov Bresta. Odmah je na meču sa Zenitom postao igrač utakmice.

Zanimljivo je da je Ivića u Vojvodini zamijenio Bjelorus Vjačeslav Saldateska, a upravo je u njegov bivši klub otišao nekadašnji reprezentativac Hrvatske koji je trebalo da bude najveće pojačanje Vojvodine ove sezone.

"Bio je to jedan od najtežih perioda u mojoj karijeri. Posao koji neizmjerno volim i za koji bi život dao jednostavno je preko noći otišao u drugom smjeru koji nisam htio, preko noći sam ostao bez posla. Ljudi koji su to prošli, ne samo kroz sport nego privatni život, znaju kako je teško. Zahvalio bi se pordici i užem krugu prijatelja koji su mi bili neizmjerna podrška i snaga. Moram priznati, trebalo je tu biti mentalno dosta jak. Radiš neki posao 20 godina svakodnevno i onda se dogodi ovakav brejk. Svašta mi je prolazilo kroz život, ali s obzirom na godine iskustva nisam se dao", rekao je Filip Ivić za "Net.hr".

Zapravo je na kraju ponudu poslao Srbin, nekadašnji golman Nenad Puljezević. Nakon epizode u Crvenoj zvezdi našao se u Bjelorusiji i sada je pozvao Ivića da se vrati među stative.

"Ponuda od Meškova iz Bresta je došla prije mjesec dana. Već smo odigrali četiri utakmice, tri SEHA lige. odigrali smo i bjelorusku ligu, tako da sam brzo ušao u ritam. Ponuda je došla od Nenada Puljezevića, trenera golmana. Imali su neku situaciju s čuvarima mreže, meni se tu otvorila. Najbitnije mi je bilo da se vratim u rukometni ritam, da postanem dio ekipe i tog cijelog sistema, jer nakon četiri mjeseca pauze već sam bio lud", istakao je Ivić.