Kakva drama Srbije, pobjeda u posljednjoj sekundi: Jovana Risović skinula zicer i ih u drugi krug

Srbija je zamalo prosula veliku prednost protiv Islanda, ali je na kraju Jovana Risović uspjela da sjajnom odbranom donese pobjedu!

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Srbija je u drugoj fazi Svjetskog prvenstva u rukometu! Nakon što su rukometašice Srbije rutinski savladale Urugvaj u prvom kolu sada je ekipa Hose Ignasija Pradesa bila bolja od Islanda 27:26 (19:13).

Imali smo nevjerovatnu završnicu, na 25 sekundi do kraja je ponitšen gol Srbije, ali je onda Jovana Risović skinula zicer i obezbijedila im pobjedu!

Nakon ove pobjede naš tim se i zvanično plasirao u drugu fazu i preneće u nju makar dva boda. Drugi tim iz ove grupe koji je prošao dalje je domačin Njemačka koja je rutinski razbila Urugvajke 38:12 (15:7) i duel Njemica i Srpkinja će odlučiti prvo mjesto u grupi.

Zamalo je bila od gotovog veresija...

Krenuli su tako što je Jovana Skrobić donijela prednost 2:1, ali stalno je Island na početku uspio da izjednači. Srbija je poslije gola Dragane Cvijić sa crte otišla na 8:6, ali nakon isključenja Srbije stigle su ih nordijke na 8:8.

Gol Sare Garovič ih je odvojio na 11:9, a onda je Gordana Petković uspjela da skine loptu sa krila i poslije gola Dragane Cvijić odlijepilie su se na 12:9. Probala je ekipa Islanda tajmautom da promijeni nešto, ali od toga nije bilo ništa. Do poluvremena Srbije je samo dizala prednost i završile su prvih 20 minuta prednošću 19:13.

Gordana Petković je na startu drugog poluvremena upisala tri odbrane i tako ih ostavila u prednosti iako pet minuta nisu dali gol. Nakon što su se nastavile greške u napadu Hose Ignasio Prades je tražio minut odmora na 25:21 u 49. minutu. Golmanka Renetidotir je branila sve što upute rukometašice Srbije na gol, a nakon isključenja Dragane Cvijić Srbija je bila u problemu. U posljednjih 10 minuta ušle su sa tri gola prednosti (25:22). Nastavila je da se topi prednost Srbije, ali je onda Jonsdotir jako grubo faulirala Jovanu Jovović i dobila je direktan crveni karton. Ipak Krpež-Šlezak je promašila sedmerac i stigla je ekipa Islanda na gol razlike.

Jovana Risović je pet minuta prije kraja skinula zicer za izjednačenje i Jovana Skrobić je konačno uspjela da probije barijeru i odvede Srbiju na 26:24. Ponovo je Skrobić preuzela odgovornost i držala je prednost Srbije, a onda je dobila isključenje i posljednjih dva minuta su bili sa igračicom manje.

