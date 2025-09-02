logo
Čuveni Španac preuzeo reprezentaciju Srbije

Čuveni Španac preuzeo reprezentaciju Srbije

0

Hose Ignasio Prades je preuzeo rukometnu reprezentaciju Srbije.

Hose Ignasio Prades preuzeo Srbiju Izvor: Josep LAGO / AFP / Profimedia

Srbija je dobila novog selektora. Nakon što je Norvežanin Bent Dal sjedio na klupi samo dva meča sada je Hose Ignasio Prades preuzeo reprezentaciju Srbije. On je objavio svoj prvi spisak igračica na kome nema Andree Lekić koja se povukla, ali tu je Dragana Cvijić, 

Iskusni španski stručnjak sa je u klupskoj karijeri vodio Elče, Eldu, Atletiko Gvardes i Guardu sa kojom je bio šampion Španije. Vodio je reprezentaciju Španije od 2021. do ove godine

Sada je izabrao prvi tim

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srbiju očekuju dvije prijateljske utakmkice sa Poljskom u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo.

"Iskren da budem, veoma sam uzbuđen zbog prvog susreta sa timom. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ćemo raditi sa velikim brojem igračica kako bismo stekli pravu i realnu sliku o njuhovim mogućnostima. Konkurencija je veoma dobra i mislim da je odlično za ekipu što imamo u rotaciji veći broj igračica. Jedva čekam da počnem sa radom i predstavim model igre koji ćemo primijeniti. Idemo u Poljsku odlučni da budemo konkurentni i da vidimo kako je tim prihvatio sve novine, biće to veoma važna nedjelja rada pred predstojeća takmičenja", rekao je Hose Ignatsio.

Ko je na spisku?

  • Golmani: Jovana Risović, Marijana Ilić, Tamara Kostić i Gordana Đilas
  • Leva krila: Sanja Radosavljević, Tamara Kocić i Aleksandra Stamenić
  • Desna krila: Dunja Radević, Katarina Krpež Šlezak i Mia Nedeljković
  • Pivotmen: Marija Petrović, Katarina Bojičić, Dragana Cvijić i Jelena Agababa
  • Bekovi: Teodora Majkić, Nora Fajfrić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anđela Janjušević, Milica Ignjatović, Jovana Jovović,, Jovana Škrobić, Emijila Lazić, Dunja Tabak i Teodora Veličković.

Rukomet Srbija orlice

