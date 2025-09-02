Čuveni Španac preuzeo reprezentaciju Srbije

Hose Ignasio Prades je preuzeo rukometnu reprezentaciju Srbije.

Srbija je dobila novog selektora. Nakon što je Norvežanin Bent Dal sjedio na klupi samo dva meča sada je Hose Ignasio Prades preuzeo reprezentaciju Srbije. On je objavio svoj prvi spisak igračica na kome nema Andree Lekić koja se povukla, ali tu je Dragana Cvijić,

Iskusni španski stručnjak sa je u klupskoj karijeri vodio Elče, Eldu, Atletiko Gvardes i Guardu sa kojom je bio šampion Španije. Vodio je reprezentaciju Španije od 2021. do ove godine

Sada je izabrao prvi tim

Srbiju očekuju dvije prijateljske utakmkice sa Poljskom u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo.

"Iskren da budem, veoma sam uzbuđen zbog prvog susreta sa timom. Znam da nemamo mnogo vremena, ali ćemo raditi sa velikim brojem igračica kako bismo stekli pravu i realnu sliku o njuhovim mogućnostima. Konkurencija je veoma dobra i mislim da je odlično za ekipu što imamo u rotaciji veći broj igračica. Jedva čekam da počnem sa radom i predstavim model igre koji ćemo primijeniti. Idemo u Poljsku odlučni da budemo konkurentni i da vidimo kako je tim prihvatio sve novine, biće to veoma važna nedjelja rada pred predstojeća takmičenja", rekao je Hose Ignatsio.

Ko je na spisku?

