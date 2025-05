Jovana Jovović kometarisala žrijeb za SP: Prolazak grupe ne dovodi u pitanje

Jedna od najboljih srpskih rukometašica Jovana Jovović sigurna je da nacionalni tim Srbije može da prođe grupu na Svjetskom prvenstvu.

Nije puno sreće imala ženska rukometna reprezentacija Srbije na žrijebu za 27. Svetsko prvenstvo koje će se održati od 26. novembra do 14. decembra u Holandiji i Njemačkoj i dobila je tešku grupu. Srbija će u Štutgartu igrati u grupi C sa domaćinom Njemačkom, Islandom i Urugvajem.

Pred takmičenje na koje tim Srbije plasirao u jako teškom dvomeču sa Slovenijomm Jovana Jovović vjeruje da mogu dalje. Srednji bek srpskog tima ipak vjeruje da su i dobro prošli.

"Uzimajući u obzir koje sve ekipe su nosioci grupa iz prvog šešira, mislim da smo dobro prošli. Mogla je to da bude grupa gdje su nosioci Norveška ili Francuska, ali prednost domaćeg terena u zemlji koja voli rukomet je nešto na šta moramo da se spremimo. Očekuje nas mnogo bolja atmosfera nego u Danskoj prije dvije godine gdje smo isto igrali protiv domaćina. Ne mogu da kažem da imamo iskustva igranja u takvoj atmosferi, ali nije nam strano. Sa Njemačkom smo i igrali na tom prvenstvu i 50 minuta bili u egalu sa vrlo mladom i neiskusnom ekipom. Dobile su nas na rotaciju, iskustvo i svežinu. Ta utakmica iz Danske nam je motiv i dokaz da mi možemo sa njima da se nosimo", rekla je Jovana Jovović.

Prolazak grupe se ne dovodi u pitanje

"To je nešto što moramo da postignemo i mislim da nam je drugi šešir donio ogromnu prednost da dođemo u situaciju da smo protiv dvije od tri ekipe u grupi favoriti. To mora na terenu i da se pokaže. Važno je da igramo naš sistem i našu igru. Radujem se zbog mladih igračica koje će na tom prvenstvu dobiti šansu jer će im to mnogo značiti, ali bez pritiska da bilo šta moraju. Velika stvar za naš rukomet bi bila da se prenese neki bod i prođe grupa.

Nadam se da će ljudi prepoznati da je sada trenutak kada nam treba podrška za neku budućnost ženskog srpskog rukometa. Utakmice sa Slovenijom su svima pokazale koliko možemo kada imamo pozitivnu energiju iza sebe i vjetar u leđa. Nismo na nivou da možemo da ciljamo medalju, ali ja sam uvijek pozitivna kada je reprezentacija u pitanju i vjerujem da možemo da prođemo grupu što je realan cilj", istakla je Jovović.

Oglasilo se i rukovodstvo RSS

"Uradićemo sve da u najjačem sastavu nastupimo na Svjetskom prvenstvu. Ukoliko na prvenstvu Srbija bude nastupala sa rosterom koji planiramo kada je igrački kadar u pitanju, naš cilj je da pokušamo da dođemo do četvrtfinala. Grupa je dobra, ne smijemo nikog da potcijenimo, ali Njemačka i mi smo favoriti i na nama je da to i pokažemo”, izjavio je prvi operativac RSS, generalni sekretar Ivan Milivojević po završetku žrijeba.