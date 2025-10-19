Srbija protiv Ukrajine juri Evropsko prvenstvo: "Nema lakih utakmica, dobri su im bekovi"

Rukometašice Srbije nastaviće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo u duelu sa Ukrajinom, a Jovana Jovović i Jovana Skrobić pozivaju na oprez.

Izvor: MN PRESS

Ženska reprezentacija Srbije nastavlja borbu za plasman na Evropsko prvenstvo naredne godine. One će poslije pobjede nad Litvanijom odmjeriti snage sa selekcijom Ukrajinom, a taj meč je na programu u nedjelju od 18 časova u Slovačkoj. Srednji bek srpske selekcije, Jovana Jovović očekuje bolju partiju i pobjedu na teškom gostovanju.

"Ne smijemo unapred da upisujemo bodove, niti da razmišljamo da je neka utakmica laka. Ne postoje takve utakmice i one su najopasnije. Mislim da će sve zavisiti od naše igre, da mi moramo da budemo fokusirane i spremne na svaku situaciju i da odigramo borbeno.

Ukrajina ima dobre bekove, napada sa svih strana, dosta su angažovane u odbrane, tako da je recept jasan – jaka odbrana i dobra, brza kontra. Vidjele smo i neke naše propuste u prvoj utakmici, tako da spremno čekamo današnji duel", rekla je Jovana Jovović.

Izvor: MN PRESS

Levi bek reprezentacije Srbije, Jovana Skrobić, spremna je za duel i ističe: "Očekuje nas važna utakmica u kvalifikacijama i sigurno neće biti lako. Svjesni smo koliko nam svaki bod znači i da nema lakih protivnika na ovom nivou. Ekipa Ukrajine je kvalitetna i motivisana, ali i mi imamo svoje adute. Najbitnije je da budemo fokusirani, kompaktni i da damo makismum od prvog do posljednjeg minuta."

Srbija je u grupi 5 sa Švedskom, Ukrajinom i Litvanijom, a na Evropsko prvenstvo će naš tim otići sigurno ako bude među prva dva mjesta. Šveđanke su svakako favoriti, ali pobjeda nad Ukrajinom bi nas dovela nadomak plasmana na Euro.