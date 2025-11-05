logo
Objavljen spisak rukometašica Srbije za Svjetsko prvenstvo

Objavljen spisak rukometašica Srbije za Svjetsko prvenstvo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Selektor Hose Ignasio Prades objavio je na koji tim računa za planetarno takmičenje u Nemačkoj i Holandiji.

Spisak rukometašica Srbije za Svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Žensku reprezentaciju Srbije očekuje učešće na Svjetskom prvenstvu od 26. novembra do 14. decembra u Njemačkoj i Holandiji. "Orlice" će se boriti u C grupi sa Urugvajem, Islandom i Njemačkom, a mečeve prve runde igraće u Štutgartu.

Selektor Hose Ignasio Prades objavio je spisak igračica koje će braniti boje Srbije na Svjetskom prvenstvu. Spisak reprezentativki:

  • GOLMANI: Jovana Risović, Gordana Petković, Marijana Ilić
  • LIJEVA KRILA: Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić
  • DESNA KRILA: Katarina Krpež-Šlezak, Dunja Radević
  • PIVOTI: Dragana Cvijić, Katarina Bojičić, Vladana Mitrović
  • BEKOVI: Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Sara Garović, Anšela Janjušević, Jovana Jovović, Jovana Skrobić, Emilija Lazić, Dunja Tabak

Prije odlaska na planetarnu smotru, reprezentacija Srbije učestvovaće u Norveškoj na turniru „Četiri nacije”.

Selektor Srbije je istakao nakon objavljivanja spiska da će pripreme biti kratke i da se nada da će njegov tim prije svega zdravstveno biti u stanju da odgovori na sve izazove.

"Pred nama je veoma važna nedjelja pred Svjetsko prvenstvo. Imamo svega nekoliko dana za pripreme, ali će nam turnir u Bergenu dosta pomoći za dodatno uigravanje i provjeru mogućnosti pred ovako veliko takmičenje. Nadam se da će igračice stići zdrave i spremne za sve izazove koji su pred nama. Na Svjetskom prvenstvu želimo da ostavimo dobar utisak i da se borimo na svakoj utakmici od prve do posljednje minute. Veoma sam uzbuđen, vjerovatno kao i ostatak tima, tako da jedva čekamo da prvenstvo počne", rekao je Prades.

