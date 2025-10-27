Nije ni počelo, a Srbija već desetkovana: Veliki problemi za selektora Raula Gonzalesa

Uoči početka rada selektora Raula Gonzalesa veliki broj igrača prijavio povrede.

Novi selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales nije ni počeo da radi, a već ima probleme. Uoči prijateljskog meča sa Slovenijom u petak u Loznici, Raul Gonzales saznao je da su mu trojica igrača otkazala i da će morati bez njih da počne svoj mandat na klupi "orlova".

Zbog povreda neće moći da računa na Uroša Borzaša, Stefana Dodića i Dragana Pešmalbeka. Borzaš je polomio prst i sigurno će dva mjeseca odsustvovati, dok su Dodić i Pešmalbek imali manje povrede, prenosi "Mozzart Sport".

Umjesto njih pozvani su pivotmen Andrija Stankov iz Vojvodine i srednji bek Ognjen Cenić iz Neksea, a tu je i Vukašin Antonijević. U pitanju je još jedno novo ime, srednji bek njemačkog Ajzenaha imaće priliku tokom ove EHF nedjelje da se nametne selektoru Raulu Gonzalesu.

Podsjetimo, ranije su "otpali" i Miloš Kos i Lazar Kukić koji su takođe povrijeđeni, pa ovako izgleda spisak Srbije:

golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar;

lijeva krila: Nemanja Ilić, Vanja Ilić;

desna krila: Darko Đukić, Milija Papović;

pivoti: Mijajlo Marsenić, Marko Jevtić, Andrija Stankov

bekovi: Marko Milosavljević, Milan Jovanović, Marko Tasić, Aljoša Damjanović, Veljko Popović, Vukašin Antonijević, Ognjen Cenić, Uroš Mitrović, Uroš Kojadinović i Jovica Nikolić.

