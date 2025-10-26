Istorija se ponavlja - Barsa poslije 14 godina u Sijudad Realu, oboren rekord lige, Šarić odličan na golu!

Rukometaši Barselone poslije skoro decenije i po igrali u čuvenoj Kihote Areni, ispunjenoj do posljednjeg mjesta.

Izvor: Twitter/Balonmano Caserio Ciudad Real/screenshot

Poslije 14 godina vrhunski rukomet vratio se u legendarnu Kihote Arenu.

Čuveni Sijudad Real, trostruki prvak Evrope i petostruki šampion Španije ugašen je 2011. godine zbog finansijske krize, ali se u istoimenom gradu ponovo igra najviši rang španskog rukometa, pošto je klub koji su osnovali navijači, Kaserio Sijudad Real od ove sezone u ASOBAL ligi.

Ove nedjelje u Kihote Areni vidjeli smo pravi spektakl pošto je gostovala Barselona, klub koji je nakon gašenja Portland San Antonija i Sijudad Reala započeo dominaciju u španskom rukometu koja traje i danas.

Katalonci su u nedjelju poslije četrnaest godina ponovo zaigrali u Kihote Areni, a iako je Barselona stigla do ubjedljive pobjede 37:27 vidjeli smo pravi spektakl, ali i kako se istorija ponavlja.

Kao u najboljim danima starog Sijudad Reala, tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a na mjestu gdje je Danijel Šarić branio od 2003. do 2006. godine u dresu Sijudad Reala, te kasnije gostovao u dresu Barselone, ove nedjelje zaigrao je njegov sin Filip i dao veliki doprinos pobjedi Barselone.

Mladi Šarić zamijenio je neraspoloženog Viktora Hilmgrisona (1/11 odbrane) i pružio dobru partiju na golu Barselone, posebno u prvom poluvremenu, te meč završio sa devet odbrana.

Odlično veče Šarića, ali i raspoloženog Domena Makuca (8 golova) i Danijela Hernandeza Himeneza (7 golova) sa tribina je prema podacima domaćina pratilo 5.567 gledalaca, čime je oboren rekord postavljen prije samo dvije sedmice.

Na utakmici Granoljersa i Barselone tada je bilo 5.350 gledalaca, ali se sada čeka samo zvanična potvrda ASOBAL lige da je on srušen na mjestu koje zauzima posebno mjesto u svijetu rukometa.