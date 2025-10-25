Sjajna rukometna predstava: Borac poražen u derbiju od Vogošće

Rukometaši Borca doživjeli su poraz na gostovanju u Vogošći rezultatom 36:35.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Nakon sjajne partije i pobjede protiv Izviđača u prošlom kolu, rukometaši Borca danas doživjeli su poraz na gostovanju kod Vogošće rezultatom 36:35. Bila je to sjajna rukometna predstava, a pitanje pobjednika nije bilo riješeno sve do samog kraja.

RK VOGOŠĆA – RK BORAC 36:35 (16:13)

Golovima Ajdina Smajilbegovića i Fahrudina Melića, Vogošća je povela na otvaranju meča sa 2:0. Uzvratio je Stanko Stankovića sa dva gola i donio izjednačenje Borcu za nekih 40-ak sekundi.

Nakon toga vidjeli smo dva brza gola Vogošće koja se ekspresno vratila na +2, da bi nakon toga pogodio i Smajilbegović za 5:2 u osmom minutu.

Milož Nježić prestupio je prilikom izvođenja sedmerca i tako propustio šansu da vrati svoj tim na dva gola zaostatka. Pokušao je i Grahovac nakon toga iznenaditi Mutapčića, ali ni on nije uspio.

Nikola Grujić na drugoj strani pogađa da bi uzvratio Nikša Petrovića za 6:3. Nakon novog gola Melića (7:3), trener Borca Mirko Mikić bio je primoran da zove tajm-aut u 14. minutu.

Petrović u 17. minutu vraća Borac na -2, da bi nakon toga pogodio i Nježić (8:7). Nikola Ivanović u 22. minutu nakon kontre pogađa za novo izjednačenje – 10:10.

Ipak, Vogošća je ponovo vezala dva brza gola i stigla na novih +2. U 25. minutu Melić koristi sedmerac za nova tri gola prednosti Vogošće (14:11). Zaustavio je Mutapčić novom odbranom napad Borca, nakon čega je Goran Tomić zvao tajm-aut.

Urodilo je to plodom s obzirom da je Amir Amitović nakon toga pogodio za 15:11. Golom Nikše Trivunovića na 10-ak sekundi prije kraja Borac je stigao do 16:13 što je bio konačan rezultat prvog dijela.

Razbranio se Grahovac na otvaranju drugog dijela, a Borac je odmah stigao do izjednačenja nakon što je Draganić pogodio 17:17.

Prvo vođstvo Borcu na ovom meču donio je Draganić već u narednom napadu. Melić nije iskoristio sedmerac za izjednačenje da bi Nikša Petrović pogodio za dva gola prednosti Borca.

Grujić je golom donio novo izjednačenje Vogošći u 38. minutu (21:21). Sjajnu igru u drugom dijelu nastavio je Nikša Petrović te golom u 39. minutu donio dva gola prednosti (21:23), nakon odbrane Grahovca u trenucima kada su Banjalučani imali igrača manje.



U 42. minutu rezultat je ponovo bio u egalu (24:24), da bi nakon toga Vogošća ponovo povela (26:25). Domaći tim je uspio sa igračem manje da dođe do nova dva gola prednosti u 48. minutu golom Mrde (29:27).

Draganić je šestim golom donio novo poravnanje 10 minuta prije kraja (30:30), ali je domaći tim odmah vezao dva gola za novu prednost. Melić šestim golom vraća svoj tim na tri razlike, nakon čega je Mikić bio primoran da zove tajm-aut sedam minuta prije kraja.

Nakon što je Mrda, na šest minuta prije kraja, pogodio za 34:30 bilo je jasno da će Borac teško stići do bodova. Draganić u 57. minutu vraća svoj tim na -2, a onda je Amar Herić majstorski pogodio za 36:33. Mutapčić je nakon toga stigao do 12 odbrane i tada je postalo jasno da će Vogošća slaviti danas.

Do kraja su još pogodili Miloš Nježić i Darko Pejović za konačnih 36:35.