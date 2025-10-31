Tijesan poraz Srbije na debiju Raula Gonzalesa

Reprezentacija Srbije u okviru EHF nedjelje u mladom sastavu igrala protiv Slovenije u Loznici. Bio je to debi novog selektora Raula Gonzalesa.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Reprezentacija Srbije izgubila je u Loznici od Slovenije 34:35 u mladom sastavu i pod vođstvom novog selektora, Raula Gonzalesa. Mladi tim Srbije pao je u dramatičnom finišu prijateljske utakmice u okvifu nedjelje EHF, u kojoj se vidjelo da srpski nacionalni tim ima budućnost.

Ognjen Cenić je sjajno predvodio tim, pratili su ga Uroš Mitrović i Veljko Popović koji su bili veoma raspoloženi za igru. Srbija je sa njima na čelu imala prednost 21:17 početkom drugog dijela, a onda je uslijedio niz grešaka srpskog tima, bolje reakcije golmana Vujovića i Slovenija se tako vratila na gol zaostatka (26:25) u 47. minutu.

Uspjeli su gosti da preokrenu rezultat tri minuta kasnije i povedu 27:28, ali nisu se predavali srpski momci, igrali su i dalje hrabro i srčano do posljednjeg trenutka, ali na kraju Srbija nije imala sreće.

"Odigrali smo odlično na momente, ali još smo mladi, tek smo se okupili, odradili nekoliko treninga, tako da ima vremena za nas. Za prvi put ovo je sjajno. Imao sam malu tremu, ali pozitivnu i jedva sam čekao ovu utakmicu", rekao je Ognjen Cenić.

"Bila je veoma teška utakmica. Borili smo se do kraja, a onda nesrećno poraženi, ali dobro, nećemo da tugujemo jer ima vremena za nas. Igrali smo dobro, borili smo se i mislim da smo opravdali očekivanja. Žao mi je što nismo pobijedili, ali dobro, kad bude trebalo, bićemo pravi", rekao je Uroš Mitrović.

Srbija - Slovenija 34:35 (18:16)

Loznica – Dvorana: Lagator. Gledalaca: 2000. Sudije: Boričić i Marković. Sedmerci: Srbija 5 (4), Slovenija 2 (2). Isključenja: Srbija 4, Slovenija 8 minuta.

SRBIJA: Cupara (9 odbrana), Jevtić 1, Cenić 4, Antonijević 1, Kojadinović 1, Ilić 3, Tasić 1, Ilić 2, Stankov, Mitrović 6, Nikolić 2, Popović 4, Čabrilo, Đukić 3, Papović 2, Marsenić 4, Bomaštar.

SLOVENIJA: Baznik, Milićević 4, Janc 6, Tajnik 6, Vujović 1, Cehte 2, Kodrin 1, Makuč 3, Knavas, Horžen, Cokan 2, Milivić 1, Grbić 1, Svečko, Grošelj, Novak, Vlah 3.

(MONDO)