Srpkinje razbile Ukrajinke na putu ka Evropskom prvenstvu!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije lako je savladala Ukrajinu i tako došla do druge pobjed u u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ovoga puta srpske dame bile su bolje od Ukrajine - 34:24 (17:12).

Do sredine poluvremena u "Čemkostav areni" može da se kaže da je Ukrajina pokušavala da parira, ali poslije toga je samo jedan tim postojao na terenu. U 15. minutu Srbija je prvi put došla do prednosti od tri gola (11:8), do poluvremena je to bilo i pet razlike, poslije čega je prednost samo rasla.

Najefikasnije u srpskim redovima bile su Skrobić, Krpež-Šlezak i Vukajlović sa po četiri gola, po dva su dodale Radosavljević, Stamenić i Cvijić, dok su se po jednom upisale Risović, Jovović i Radević.

Odlična je bila i golmanka Gordana Petković koja je odbranila dva penala:

"Nestvarno, zaista. Ovo da mi je neko pričao nikada mu ne bih vjerovala. Odigrale smo odličnu utakmicu, borile se i igrale koliko je bilo potrebno. Morala sam da branim dobro, da se dokažem, da opravdam ovaj dres koji nosim, kaoi broj koji je prije mene nosila Kaća Tomašević", rekla je ona.

"Cilj je bio da osvojimo četiri boda i uspjele smo. Ponosna sam na djevojke, borile smo se od prvog minuta i na kraju ostvarile cilj. Malo je bio prisutan grč, kasnije smo ušle u ritam, igrale našu igru i mirno privele kraju", dodala je Skrobić.







