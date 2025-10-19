logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpkinje razbile Ukrajinke na putu ka Evropskom prvenstvu!

Srpkinje razbile Ukrajinke na putu ka Evropskom prvenstvu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Laka i ubjedljiva pobjeda srpskih rukometašica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Rukometašice Srbije pobijedile Ukrajinu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska rukometna reprezentacija Srbije lako je savladala Ukrajinu i tako došla do druge pobjed u u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ovoga puta srpske dame bile su bolje od Ukrajine - 34:24 (17:12).

Do sredine poluvremena u "Čemkostav areni" može da se kaže da je Ukrajina pokušavala da parira, ali poslije toga je samo jedan tim postojao na terenu. U 15. minutu Srbija je prvi put došla do prednosti od tri gola (11:8), do poluvremena je to bilo i pet razlike, poslije čega je prednost samo rasla.

Najefikasnije u srpskim redovima bile su Skrobić, Krpež-Šlezak i Vukajlović sa po četiri gola, po dva su dodale Radosavljević, Stamenić i Cvijić, dok su se po jednom upisale Risović, Jovović i Radević.

Odlična je bila i golmanka Gordana Petković koja je odbranila dva penala:

"Nestvarno, zaista. Ovo da mi je neko pričao nikada mu ne bih vjerovala. Odigrale smo odličnu utakmicu, borile se i igrale koliko je bilo potrebno. Morala sam da branim dobro, da se dokažem, da opravdam ovaj dres koji nosim, kaoi broj koji je prije mene nosila Kaća Tomašević", rekla je ona.

"Cilj je bio da osvojimo četiri boda i uspjele smo. Ponosna sam na djevojke, borile smo se od prvog minuta i na kraju ostvarile cilj. Malo je bio prisutan grč, kasnije smo ušle u ritam, igrale našu igru i mirno privele kraju", dodala je Skrobić.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Srbija Ukrajina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC