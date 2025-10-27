Raul Gonzales se čuo sa Karabatićem i prihvatio poziv Srbije: Selektor "orlova" otkrio zašto voli Srbe

U svom prvom obraćanju pred srpskim medijima novi selektor Srbije u rukometu Raul Gonzales otkrio je svoju viziju za tim u narednom periodu.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Kao bomba odjeknula je vest da je Raul Gonzales preuzeo rukovođenje rukometnom reprezentacijom Srbije. Nakon nekoliko mjeseci čekanja konačno je predstavljen srpskim medijima i u Beogradu je pred prijateljski meč sa Slovenijom istakao šta su njegovi planovi za ovaj tim.

"Dobar dan svima, drago mi je. Jako sam srećan da počnem ovaj posao sa Srbijom. Moramo da budemo najbolji mogući kao nacionalni tim, pvo je jako bitno. Ove nedjelje će biti drugačije, imamo dosta promjena. Počinjemo sa radom i srećan sam zbog toga", rekao je slavni Španac na početku.

Doskorašnji trener Pari Sen Žermena se suočava sa mnogo povreda i skoro pola tima mu nije tu. Ipak, on ističe da nema svrhe osvrtati se na to.

"Sada imamo ove igrače i sve je otvoreno. Nekada imate, a nekada nemate sve igrače. Najvažnije je da do Evropskog prvenstva imamo vremena da uigramo igrače. Imamo ovu situaciju i pokušavamo da napravimo tim."

U prvom intervjuu za srpske medije istakoa je da je pričao sa Nikolom Karabatićem i da mu je on objasnio kakav mentalitet imaju Srbi.

"Volim da radim sa Balkancima i zbog toga sam došao ovdje. Volim njihov mentalitet i zato sam prihvatio poziv Rukometnog saveza Srbije. Makedonija mi je bila odlično iskustvo i zbog toga sam upućen u dešavanja", dodao je on i osvrnuo se na grupu smrti na EP.

"Grupa je teška, ali naš cilj je da igramo kao tim, ne kao reprezentacija. Mislim da imamo dobre igrače i moramo da budemo fokusirani samo na sljedeći meč. Imamo šansu ako budemo igrali kao tim", završio je on.

