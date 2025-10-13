Raul Gonzales sastavio prvi spisak Srbije: Fale najveće zvijezde, četvoricu zvao da debituju

Novi selektor Srbije Raul Gonzales otkrio spisak igrača na koje računa za prijateljski meč protiv Slovenije.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Rukometna reprezentacija Srbije ima novog selektora, a španski stručnjak Raul Gonzales saopštio je svoj prvi spisak. Na njemu ima nekoliko iznenađenja - kako kada je riječ o rukometašima koji su dobili poziv, tako i kada je riječ o onima koji neće biti u državnom timu ovog puta.

Srbija će 31. oktobra odigrati pritjateljski meč protiv Slovenije u Loznici, a na tom susretu nećemo vidjeti neke od najboljih srpskih rukometaša. Povrijeđeni su Lazar Kukić, Miloš Kos, Mateja Dodić, Simo Šijan i Nikola Zečević, a na spisku selektora nisu se našli Nikola Crnoglavac i Vukašin Vorkapić koji spadaju među najbolje igrače domaćeg šampionata.

Sa druge strane, na spisku španskog stručnjaka su Marko Tasić iz pančevačkog Dinama i Aljoša Damjanović i Milija Papović, rukometaši Metaloplastike. Njih trojica prvi put dobijaju pozive, a priliku da debituje imaće i Veljko Popović koji je kod Tonija Đerone samo trenirao za reprezentacijom. U ekipu se za meč protiv Slovenaca vraća i Stefan Dodić, jedan od najtalentovanijih srpskih rukometaša.

Reprezentacija Srbije okuplja se 27. oktobra u Beogradu, a zatim se seli u Loznicu. Meč će se igrati u hali Lagator, gdje će Srbija i trenirati pred ovaj prijateljski meč. Sastav Srbije za prijateljski meč protiv Slovenije: