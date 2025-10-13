logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Raul Gonzales sastavio prvi spisak Srbije: Fale najveće zvijezde, četvoricu zvao da debituju

Raul Gonzales sastavio prvi spisak Srbije: Fale najveće zvijezde, četvoricu zvao da debituju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi selektor Srbije Raul Gonzales otkrio spisak igrača na koje računa za prijateljski meč protiv Slovenije.

Raul Gonzales objavio spisak rukometaša Srbije Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Rukometna reprezentacija Srbije ima novog selektora, a španski stručnjak Raul Gonzales saopštio je svoj prvi spisak. Na njemu ima nekoliko iznenađenja - kako kada je riječ o rukometašima koji su dobili poziv, tako i kada je riječ o onima koji neće biti u državnom timu ovog puta.

Srbija će 31. oktobra odigrati pritjateljski meč protiv Slovenije u Loznici, a na tom susretu nećemo vidjeti neke od najboljih srpskih rukometaša. Povrijeđeni su Lazar Kukić, Miloš Kos, Mateja Dodić, Simo Šijan i Nikola Zečević, a na spisku selektora nisu se našli Nikola Crnoglavac i Vukašin Vorkapić koji spadaju među najbolje igrače domaćeg šampionata.

Sa druge strane, na spisku španskog stručnjaka su Marko Tasić iz pančevačkog Dinama i Aljoša Damjanović i Milija Papović, rukometaši Metaloplastike. Njih trojica prvi put dobijaju pozive, a priliku da debituje imaće i Veljko Popović koji je kod Tonija Đerone samo trenirao za reprezentacijom. U ekipu se za meč protiv Slovenaca vraća i Stefan Dodić, jedan od najtalentovanijih srpskih rukometaša.

Reprezentacija Srbije okuplja se 27. oktobra u Beogradu, a zatim se seli u Loznicu. Meč će se igrati u hali Lagator, gdje će Srbija i trenirati pred ovaj prijateljski meč. Sastav Srbije za prijateljski meč protiv Slovenije:

  • golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar
  • lijeva krila: Nemanja Ilić, Vanja Ilić
  • desna krila: Darko Đukić, Milija Papović
  • pivoti: Mijajlo Marsenić, Dragan Pešmalbek, Marko Jevtić
  • bekovi: Uroš Borzaš, Marko Milosavljević, Milan Jovanović, Marko Tasić, Stefan Dodić, Aljoša Damjanović, Veljko Popović, Uroš Mitrović, Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Raul Gonzales Rukomet Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC