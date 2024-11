Aktuelni selektor Srbije pita Savez u čemu je stvar sa imenovanjem Raula Gonzalesa?!

Srpski rukometni selektor Boris Rojević rekao je da je pozvao nadležne u Savezu da pita o čemu se radi kad je u pitanju imenovanje novog selektora "orlova" Raula Gonzalesa.

Trener Pari Sen Žermena, čuveni rukometni stručnjak Raul Gonzales, novi je selektor Srbije. On će naslijediti Borisa Rojevića od jula 2025, kada Špancu bude istekao ugovor sa francuskim velikanom.

Iako još ništa nije ozvaničeno, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Miliojević je u intervjuu za "TV Arena sport" rekao da je ugovor potpisan poslije poraza Srbije od Italije.

"Ne znam koji selektor se smjenjuje za takav učinak, to na svijetu ne postoji. Ali ja nisam smijenjen poslije utakmice sa Italijom, već prije. Zvao sam RSS prije utakmice protiv Letonije (6. novembar 2024. godine, prim. aut.) i rekao da mi igrači prilaze i govore da je Raul u Beogradu kako bi potpisao ugovor. Oni su meni odgovorili da će to biti u januaru, ali se ispostavilo da smo se sreli, gejt do gejta na aerodromu. I govore da je to u Rimu, ali snimak postoji", kazao je Rojević u razgovoru za RTS.

"Ja nisam imao podršku. Na meč protiv Italije sam otišao bez ikakvog autoriteta nad ekipom. Jednostavno, cijela ekipa je pričala da sam bivši selektor, iako sam u svom mandatu pobijedio dva puta Poljsku i bio nadomak nestvarnog rezultata da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo, što nije moja zaostavština, već prošlog selektora, zbog loše pozicije na Evropskom prvenstvu", rekao je Rojević.

Donedavni selektor srpskog rukometnog tima i trener Vojvodine Boris Rojević naveo je u razgovoru da se osjeća potrošeno.

"Šest mjeseci nisam okupio reprezentaciju, a u tom periodu sam smjenjivan 20 puta. Dolazili su da raskidaju ugovor sa mnom... kako su mi rekli, zato što u isto vrijeme ne mogu da vodim i Vojvodinu i reprezentaciju. Moj jedini san nije bio da igram Ligu šampiona, već da vodim svoju zemlju", naglasio je Rojević.

