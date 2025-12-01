Srpkinja na najpotresnijoj slici Svjetskog prvenstva: Dunja zaplakala u rukama saigračice

Dunju Tabak je sa terena iznijela Jovana Jovović i to nije bio jedini težak problem Srbije.

Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Nije Srbija samo doživjela težak poraz od Njemačke 31:20 (17:10) u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva već su se i dvije rukometašice povrijedile. Prvo se na kraju prvog poluvremena povrijedila Sanja Radović (27), a sredinom drugog dijela bol je osjetila Dunja Tabak (24).

Kada je lijevo krilo Srbije Sanja Radović osjetila bol, dvije igračice su joj pomogle da ode do tunela, a Dunja Tabak je poslije duela sa pivotom Njemačke u 47. minutu ostala na podu. Uhvatila se za lice i krila je bolnu grimasu, a na kraju joj je prišla Jovana Jovović.

Pogledajte kako je izgledala ta scena i druge najbolje fotografije sa utakmice:

Šta sada čeka Srbiju?

Trener srpskog tima Hose Ignasio Prades poslije utakmice je rekao:

"Teška utakmica za nas, bilo je dosta grešaka, promašaja, igralo se grubo i moj tim se nije privikao na takvu igru. Ostaje nam dan pauze, pa ćemo se spremiti za dalje."

Sada Srbija sa dva boda ide u drugi dio takmičenja. U tu grupu Njemačka ide sa četiri boda, Srbija, Crna Gora, Španija i Farska Ostrva idu dalje sa po dva boda, a Island ide bez bodova. Prva dva tima u grupi idu dalje, a poznat je i raspored utakmica. Prvi meč Srbija igra 2. decembra sa Španijom, dva dana kasnije ima meč sa Farskim Ostrvima i zatim završava drugu fazu takmičenja 6. decembra duelom sa Crnom Gorom.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!