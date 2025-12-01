Dunju Tabak je sa terena iznijela Jovana Jovović i to nije bio jedini težak problem Srbije.
Nije Srbija samo doživjela težak poraz od Njemačke 31:20 (17:10) u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva već su se i dvije rukometašice povrijedile. Prvo se na kraju prvog poluvremena povrijedila Sanja Radović (27), a sredinom drugog dijela bol je osjetila Dunja Tabak (24).
Kada je lijevo krilo Srbije Sanja Radović osjetila bol, dvije igračice su joj pomogle da ode do tunela, a Dunja Tabak je poslije duela sa pivotom Njemačke u 47. minutu ostala na podu. Uhvatila se za lice i krila je bolnu grimasu, a na kraju joj je prišla Jovana Jovović.
Pogledajte kako je izgledala ta scena i druge najbolje fotografije sa utakmice:
Srpkinja na najpotresnijoj slici Svjetskog prvenstva: Dunja zaplakala u rukama saigračice
Šta sada čeka Srbiju?
Trener srpskog tima Hose Ignasio Prades poslije utakmice je rekao:
"Teška utakmica za nas, bilo je dosta grešaka, promašaja, igralo se grubo i moj tim se nije privikao na takvu igru. Ostaje nam dan pauze, pa ćemo se spremiti za dalje."
Sada Srbija sa dva boda ide u drugi dio takmičenja. U tu grupu Njemačka ide sa četiri boda, Srbija, Crna Gora, Španija i Farska Ostrva idu dalje sa po dva boda, a Island ide bez bodova. Prva dva tima u grupi idu dalje, a poznat je i raspored utakmica. Prvi meč Srbija igra 2. decembra sa Španijom, dva dana kasnije ima meč sa Farskim Ostrvima i zatim završava drugu fazu takmičenja 6. decembra duelom sa Crnom Gorom.
