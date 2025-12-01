logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srpkinja na najpotresnijoj slici Svjetskog prvenstva: Dunja zaplakala u rukama saigračice

Srpkinja na najpotresnijoj slici Svjetskog prvenstva: Dunja zaplakala u rukama saigračice

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Dunju Tabak je sa terena iznijela Jovana Jovović i to nije bio jedini težak problem Srbije.

Dvije rukometašice Srbije se povrijedile Izvor: RONALD WITTEK/EPA

Nije Srbija samo doživjela težak poraz od Njemačke 31:20 (17:10) u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva već su se i dvije rukometašice povrijedile. Prvo se na kraju prvog poluvremena povrijedila Sanja Radović (27), a sredinom drugog dijela bol je osjetila Dunja Tabak (24).

Kada je lijevo krilo Srbije Sanja Radović osjetila bol, dvije igračice su joj pomogle da ode do tunela, a Dunja Tabak je poslije duela sa pivotom Njemačke u 47. minutu ostala na podu. Uhvatila se za lice i krila je bolnu grimasu, a na kraju joj je prišla Jovana Jovović. 

Pogledajte kako je izgledala ta scena i druge najbolje fotografije sa utakmice:

Šta sada čeka Srbiju?

Trener srpskog tima Hose Ignasio Prades poslije utakmice je rekao:

"Teška utakmica za nas, bilo je dosta grešaka, promašaja, igralo se grubo i moj tim se nije privikao na takvu igru. Ostaje nam dan pauze, pa ćemo se spremiti za dalje."

Sada Srbija sa dva boda ide u drugi dio takmičenja. U tu grupu Njemačka ide sa četiri boda, Srbija, Crna Gora, Španija i Farska Ostrva idu dalje sa po dva boda, a Island ide bez bodova. Prva dva tima u grupi idu dalje, a poznat je i raspored utakmica. Prvi meč Srbija igra 2. decembra sa Španijom, dva dana kasnije ima meč sa Farskim Ostrvima i zatim završava drugu fazu takmičenja 6. decembra duelom sa Crnom Gorom.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Rukomet Srbija Njemačka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC