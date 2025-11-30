Debakl Srbije na Svjetskom prvenstvu: Njemačka pregazila "orlice", ali i dalje imaju šanse

Rukometašice Srbije ubjedljivo su poražene od Njemačke u posljednjem kolu prve grupne faze Svjetskog prvenstva.

Izvor: MARIJAN MURAT / AFP / Profimedia

Ženska rukometna reprezentacija Srbije je nakon dvije pobjede na Svjetskom prvenstvu doživjela prvi poraz. Domaća selekcija Njemačke bila je mnogo bolja od izabranica Hosea Ignasija Pradesa 31:20 (17:10) i to znači da će kao druga u grupi otići u drugu grupnu fazu u Dortmund.

Najefikasnija na meču bila je Antje Dol sa 8 golova, dok je u timu Srbije Dragana Cvijić imala imala 5 pgoodaka, a Aleksandra Vukajlović 4.

Srbija će itekako imati šansu u drugoj grupnoj fazi koja počinje u Dortmundu 2. decembra. U toj grupi samo Njemice prenose četiri boda, dok će Srbija, Farska Ostrva, Crna Gora i Španija imati po dva. Razlog za to su pobjede Farskih Ostrva i Španije u posljednjem kolu grupe D. Island je jedina ekipa koja ide bez bodova u drugu fazu.

Problem za Srbiju mogu biti povrede, pošto je na kraju drugog poluvremena sa terena morala da bude iznesena Sanja Radović, a sredinom drugog poluvremena Dunja Tabak koje su stradale poslije startova Njemica.

Kako je Srbija izgubila?

Počelo je golom Jovane Skrobić, ali su Nemice odmah preokrenule i povele sa 2:1 i odmah digle prednost na 5:2. Poslije 10 minuta na 8:3 djelovalo je teško da Srbija može da se vrati Jovana Skrobić je prekinula post u 14. minutu golom za 10:4, a onda je Aleksandra Vukajlović pogodila dva puta za 11:6. Nije to donijelo neki boljitak ipak u igri i na poluvremenu je rezultat bio 17:10 i bilo jasno da Srbija nema šanse.

Prvi gol u drugom poluvremenu Srbija je dala tek poslije sedam minuta, a tada je već na semaforu pisalo 20:11. Probudila se i Jovana Jovović i krenula da pogađa, ali nije Srbija ni u jednom momentu drugog dijela igre došla do šanse da se vrati u meč.