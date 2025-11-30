Debakl Srbije na Svjetskom prvenstvu: Njemačka pregazila "orlice", ali i dalje imaju šanse

Rukometašice Srbije ubjedljivo su poražene od Njemačke u posljednjem kolu prve grupne faze Svjetskog prvenstva.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije je nakon dvije pobjede na Svjetskom prvenstvu doživjela prvi poraz. Domaća selekcija Njemačke bila je mnogo bolja od izabranica Hosea Ignasija Pradesa 31:20 (17:10) i to znači da će kao druga u grupi otići u drugu grupnu fazu u Dortmund.
Najefikasnija na meču bila je Antje Dol sa 8 golova, dok je u timu Srbije Dragana Cvijić imala imala 5 pgoodaka, a Aleksandra Vukajlović 4.
Srbija će itekako imati šansu u drugoj grupnoj fazi koja počinje u Dortmundu 2. decembra. U toj grupi samo Njemice prenose četiri boda, dok će Srbija, Farska Ostrva, Crna Gora i Španija imati po dva. Razlog za to su pobjede Farskih Ostrva i Španije u posljednjem kolu grupe D. Island je jedina ekipa koja ide bez bodova u drugu fazu.
Problem za Srbiju mogu biti povrede, pošto je na kraju drugog poluvremena sa terena morala da bude iznesena Sanja Radović, a sredinom drugog poluvremena Dunja Tabak koje su stradale poslije startova Njemica.
Kako je Srbija izgubila?
Počelo je golom Jovane Skrobić, ali su Nemice odmah preokrenule i povele sa 2:1 i odmah digle prednost na 5:2. Poslije 10 minuta na 8:3 djelovalo je teško da Srbija može da se vrati Jovana Skrobić je prekinula post u 14. minutu golom za 10:4, a onda je Aleksandra Vukajlović pogodila dva puta za 11:6. Nije to donijelo neki boljitak ipak u igri i na poluvremenu je rezultat bio 17:10 i bilo jasno da Srbija nema šanse.
Prvi gol u drugom poluvremenu Srbija je dala tek poslije sedam minuta, a tada je već na semaforu pisalo 20:11. Probudila se i Jovana Jovović i krenula da pogađa, ali nije Srbija ni u jednom momentu drugog dijela igre došla do šanse da se vrati u meč.