Novi peh za Srbiju: Rukometašice žestoko oslabljene idu na megdan Španiji

Loše vijesti iz tabora reprezentacije Srbije pred početak glavne faze na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Ženska rukometna reprezentacija Srbije nastavlja pohod na Svjetskom prvenstvu protiv selekcije Španije, a selektor Hose Ignasio Prades ne može da računa na sve igračice. Nakon što je Tamara Mandić morala da ispadne iz sastava zbog bolesti i zamijeniće je Teodora Veličković, peh je doživjela i iskusna Sanja Radosavljević.

Radosavljević će propustiti duel sa selekcijom Španije, ali će konkurisati za sastav u nastavku SP u Njemačkoj. Utakmica prvog kola druge grupe glavne faze takmičenja na SP između Srbije i Španije biće odigrana danas od 15.30 časova (TV Arena sport) u Dortmundu.

"Moramo što prije da zaboravimo utakmicu sa Njemačkom i spremimo se za narednog rivala. Ukoliko osvojimo dva boda, to će nam dati snagu za svaki naredni duel, moramo da se dignemo i budemo opet pravi tim. Šanse su nam velike", rekla je Jovana Jovović i podsjetila se meča sa Špankinjama koji je odigran tokom priprema:

"Takva utakmica nikada više ne može da se ponovi. Igrale smo veoma loše posljednji dio meča kad smo napravile veliki broj tehničkih grešaka. Međutim, onih 45 minuta je bilo perfektno, nisu imale odgovor ni na jednu našu taktičku zamisao. Kad su promijenile odbranu i počele da igraju duboko, tu su nas taktički matirale. Očekujem da će one pokušati da igraju igru kao što su tih petnaest minuta, jer se nismo snašle, ali moraćemo to da ispravimo na ovom drugom meču. Nemamo mnogo vremena, ali moramo da ga iskoristimo na najbolji način i ispoštujemo dogovor iz svlačionice", rekla je reprezentativka Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!