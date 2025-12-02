Čudo Srbije na Svjetskom prvenstvu - pala je Španija nakon preokreta za pamćenje!

Ženska rukometna reprezentacija Srbije napravila je čudo i savladala Španiju na Svjetskom prvenstvu poslije ogromnog preokreta u drugom poluvremenu.

Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Selekcija Srbije je u nevjerovatnom meču uspjela da se vrati iz ogromnog minusa i pobijedi Španiju 31:29 (17:19) na startu druge faze Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i tako povećala šanse za ulazak u četvrtfinale.

Selekcija Srbije je izgledala izgubljeno na startu drugog poluvremena kada srpske igračice nisu postigle gol u uvodnih 11 minuta, a onda su uspjele da se vrate od 26:20 za Španiju do vođstva 28:27 za Srbiju. Taman su Srpkinje došle do prednosti, odna dobile isključenje, da bi potom Jovana Jovović nepotrebno dirala rivalku, napravila sedmerac i dobila direktan crveni karton.

Srpski tim je u posljednja tri minuta ušao sa dvije igračice manje. Jovana Risović je donijela stabilnost, Tamara Veličković vođstvo i kada se na minut i po do kraja Srbija kompletirala bilo je 30:29. Uspjele su srpske igračice da se odbrane nakon tajmauta Španije, a onda je Aleksandra Vukajlović donijela pobjedu.

