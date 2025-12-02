logo
Težak poraz Partizana za kraj u Evropi: Srbin odveo Hrvate dalje golom u posljednjim sekundama

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Rukometaši Partizana završili su takmičenje u Ligi Evrope poslije ubjedljivog poraza od Kadetena u Šafhauzenu.

Partizan ispao iz Lige Evrope od Kadetena Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana ubjedljivo su poraženi u Šafhauzenu od Kadetena 32:19 (13:8) i tako su završili svoje takmičenje u Ligi Evrope ove godine. Nakon tri pobjede na domaćem terenu i tri poraza u gostima srpski tim nije prošao u Top 16 fazu,

Partizan je savladao Kadeten (29:26), Ademar Leon (25:18) i Nekse (30:27) u Beogradu, ali su loše igre u gostima završile sezonu tima Đorđa Ćirkovića u Evropi.

Ušao je u posljednje kolo Partizan kao prvi u grupi, ali na kraju je ispao kao treći u grupi. Prošao je Nekse pobjedom nad Ademar Leonom 29:28 golom Ognjena Cenića u posljednjim sekundama meča, pa je tako hrvatski klub bio prvi sa sedam bodova, Kadeten je bio drugi sa šest, dok je Partizan završio kao treći zbog lošijeg međusobnog skora sa Švajcarcima. Posljednji u grupi je Ademar Leon. 



Standings provided by Sofascore

Lista strijelaca ne izgleda dobro

Izvor: MN PRESS

Po četiri gola dali su Mladen Šotić i Nikola Crnoglavac, dok je Ivan Mićić dao 3. Kadeten je Arijel Pjetrašik prednjačio sa devet pogodaka, Odin Tor Rikardson je imao 7, a Dimitrij Kutel 6.

Tagovi

EHF Liga Evrope RK Partizan Kadeten Rukomet

