logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borba za vrh: Borac u derbiju kola dočekuje Široki

Borba za vrh: Borac u derbiju kola dočekuje Široki

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Derbi susret 13. kola Lige BiH u košarci igra se u dvorani "Borik" u subotu od 18 časova.

Tajron Heris, KK Borac Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Početak 2026. godine bio je uspješan za košarkaše Borca, koji su u domaćem prvenstvu savladali Basket iz Živinica, a sada ih teža mnogo teži izazov - duel sa liderom bh. prvenstva Širokim.

Širokobriježani su u dosadašnjih 12 kola doživjeli samo jedan poraz, a u Banjaluku stižu nakon serije od četiri uzastopna trijumfa. S druge strane, Borac je na skoru 9-2, tako da bi se u slučaju trijumfa protiv Širokog izjednačio sa Hercegovcima na vrhu tabele.

"Prije svega, želim svima da poželim srećnu Novu godinu i sve najbolje u predstojećoj godini. U subotu nas očekuje izazovna utakmica protiv Širokog, ali sam uvjerem da ćemo biti potpuno spremni za taj meč", rekao je košarkaš Borca Tajron Heris.

Derbi meč 13. kola biće odigran u dvorani "Borik" u subotu, 10. januara od 18 časova.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac KK Široki Košarkaška liga BiH Tajron Heris

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC