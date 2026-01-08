Borba za vrh: Borac u derbiju kola dočekuje Široki

Derbi susret 13. kola Lige BiH u košarci igra se u dvorani "Borik" u subotu od 18 časova.

Izvor: ABA 2 liga/Podgorica Bemax/Damir Crnovršanin

Početak 2026. godine bio je uspješan za košarkaše Borca, koji su u domaćem prvenstvu savladali Basket iz Živinica, a sada ih teža mnogo teži izazov - duel sa liderom bh. prvenstva Širokim.

Širokobriježani su u dosadašnjih 12 kola doživjeli samo jedan poraz, a u Banjaluku stižu nakon serije od četiri uzastopna trijumfa. S druge strane, Borac je na skoru 9-2, tako da bi se u slučaju trijumfa protiv Širokog izjednačio sa Hercegovcima na vrhu tabele.

"Prije svega, želim svima da poželim srećnu Novu godinu i sve najbolje u predstojećoj godini. U subotu nas očekuje izazovna utakmica protiv Širokog, ali sam uvjerem da ćemo biti potpuno spremni za taj meč", rekao je košarkaš Borca Tajron Heris.

