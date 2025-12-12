logo
Vlade Đurović: "Zvezda izgubila zbog dvojice, vidio sam njihov bezobrazluk"

Vlade Đurović: "Zvezda izgubila zbog dvojice, vidio sam njihov bezobrazluk"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Partizan se nudio Zvezdi u derbiju, a ona to nije uzela, ocijenio je Vlade Đurović u analizi Partizanove pobjede u vječitom derbiju

Vlade djurovic zvezda izgubila od partizana zbog dvojice Izvor: TV Arena sport/screenshot

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je da Zvezda nije "uzela" pobjedu koju joj je Partizan nudio u vječitom derbiju u Beogradskoj areni. Završeno je čudesnim preokretom crno-bijelih i trijumfom nakon što su gubili 16 razlike u trećoj dionici.

"Partizan se nudio sve vrijeme Zvezdi, od početka, a onda je Zvezda odlučila da to ne uzme, nego je dala poklon Partizanu. Prvo poluvrijeme bilo je katastrofalno iz ugla taktike, tehnike, donošenja odluka, selekcije šuta, dodavanja... Kao da ne igraju vrhunski igrači", rekao je Đurović na TV Arena sport.

Ocijenio je da su se crno-bijeli predali u trećoj dionici, a da su onda dobili "pomoć" plejmejkera Zvezde.

"Treća četvrtina bila je nešto bolje, ali tu su se već predali i igrači Partizana, navijači, igrači na klupi, počelo je da se skandira Željku Obradoviću. Zvezda je vodila 16 razlike, krenula u tranziciju, Batler dodaje loptu u ruke Kalatesu. On daje Bongi, a on ubacuje trojku. Sa 16 ideš na 13 i tada smo i (stručni analitičar) Mića Dinić i ja rekli da je to bezobrazluk i da ne valja tako da se igra".

"Kriva su dva plejmejkera Zvezde"

  Bez okolišanja je rekao da su Zvezdini krivci Kodi Miler-Mekintajer i Džered Batler.

"Po meni su krivci dvojica plejmejkera, Mekintajer je šutirao 8-2 i zašto je šutirao osam trojki? Batler je šutirao 10-3. Njih dvojica su šutirali trojke 18-5, sa mnogo prodatih lopti".

Naglasio je doprinos Dvejna Vašingtona, heroja trijumfa crno-bijelih.

"Vašington je iznudio faul Batlera na devet razlike, pa na pet razlike faul Nvore, pa ubacio trojku i dvojku kad je bilo najpotrebnije... Rekao sam i pred meč da je opak igrač i da može da riješi. Nerazumljivo mi je da sjedi na klupi, kao i da Nvora u četvrtoj četvrtini ne da nijedan koš, dugo je sjedio na klupi, izgubio je dvije lopte, izgubljena lopta iz ruke, faul glupi..."

"I još jednom, po meni su najveći krivci ova dvojica, jer drugi nisu mogli ni da se razigraju bez lopti, šta će Nvora i Kalinić bez lopte? Prijatno me je iznenadio Davidovac", zaključio je Vlade Đurović.

(MONDO)

