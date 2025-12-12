Zaboravljeni Amerikanac iz Partizana zaigrao u derbiju

Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski bio je u centru pažnje prethodnih dana, iako nije igrao.

Trener Partizana Mirko Ocokoljić poslao je Dilana Osetkovskog na teren na početku drugog dijela vječitog derbija protiv Zvezde. Američko-njemački košarkaš propustio je nekoliko posljednjih mečeva, što zbog povrede, što zbog odluke trenera, a bio je u centru pažnje zbog okolnosti koje nemaju veze sa njegovim nastupima.

Osetkovski je posljednji put igrao za Partizan 25. novembra, dan prije odlaska Željka Obradovića, koji je u danima koji su u uslijedili javno rekao da ga nije htio u timu ovog ljeta.

"Nisam malo bio iznenađen kada sam dobio informaciju da Brendon Dejvis ide iz kluba i da Osetkovski treba da se potpiše. Iako sam ja rekao predsjedniku da to nije igrač za nas u tom trenutku, on je rekao - pa mi smo ga već potpisali. Samo da razjasnim tu situaciju. Osetkovski nije moj potpis", kazao je Obradović u obraćanju o ostavci.

Nakon toga, košarkaš iz San Dijega nije oblačio dres Partizana - sve do večeras.

Zašto nije igrao protiv Bajerna?

U dosadašnjem dijelu sezone Osetkovski bilježi 6,8 poena i 2,7 skokova u Evroligi za nešto više od 16 minuta po meču.

Ocokoljić je odlučio da Osetkovski ne bude u sastavu za meč sa Bajernom prošlog četvrtka. Crno-bijeli su uspjeli da prekinu crni niz u Evroligi i konačno pobjede, a privremeni trener je objasnio razloge ove odluke.

"Osetkovski je sjajan momak i sjajno trenira, to je isključivo bila moja odluka da ne igra. Sigurno ću ga koristiti više, planirao sam i večeras da ga koristim, ali kada je utakmica počela da se odvija, odlučio sam da ostanem na ovoj dvojici visokih. Čak i kada se Pokuševski povrijedio, pokušavao sam maksimalno da koristim Parkera i Bongu", rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana.

Obradović jedno htio da naglasi o njemu

Iako se protivio njegovom dolasku, Obradović je naglasio da je bio zadovoljan radom i ponašanjem Dilana Osetkovskog.

"Da razjasnimo, pričam o momku koji je bio izuzetno vrijedan, koji je radio i ponašao se kao pravi profesionalac. Ali čisto istine radi moram da to ponovim da to nije bila moja odluka", rekao je Željko Obradović.

