"Popio sam 10 rakija i došao na derbi: NBA Ol Star "pod gasom" stigao da gleda Partizan i Zvezdu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nekadašnji NBA Ol Star Žoakim Noa došao je da gleda "vječiti derbi" u košarci i bio je jako uzbuđen pred meč.

Žoakim Noa na vječitom derbiju Izvor: MN PRESS

Žoakim Noa je stigao u Srbiju, popio je po koju rakiju i otišao na "vječiti derbi". Nekada legendarni centar Čikago Bulsa je istakao da je atmosfera pred meč sjajna i da je jedva dočekao da dođe na utakmicu dva najveća srpska kluba.

"65 minuta prije meča atmosfera je već luda. Slušam odavno o ovom meču. Ovo mi je jedna od utakmica koje su mi bile na listi želja. Jako sam uzbuđen, ne mogu biti srećniji. Sa svima sa kojima sam pričao o ovome bili su jako ozbiljni. Ništa im nije smešno. Ovo je jako ozbiljno i to može da se oseti kod navijača i u gradu. Ovo mi je stvarno velika želja i ne mogu biti srećniji što sam ovdje", rekao je Žoakim Noa.

Pogledajte

01:16
Žoakim Noa izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Centar koji je bio poznat po sjajnoj odbrani u karijeri je dva puta bio NBA Ol star, a jednom najbolji defanzivac godine. Sada ističe da mu je Nikola Jokić omiljeni igrač u ligi. 

"Nikola Jokić mi je omiljeni igrač, obožavam da ga gledam. On mi je prvi rekao: Dolazim iz Srbije, ništa drugo nije važno. To je zbog ovakvih utakmica, Nije mi bitno ko će pobijediti. Dolazim ovdje zbog energije, volio bih da mogu da igram ovakvu utakmicu", rekao je Francuz. 

Na kraju je priznao da se "zagrijao" pred ovaj meč. "Rakija? Već sam pošio 10 rakija, osjećam se sjajno i spreman sam za utakmicu!"

(MONDO/Nikola Lalović)

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan vječiti derbi Evroliga

