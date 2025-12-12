Navijači Crvene zvezde zauzeli mjesto u Areni: Sa jednim transparentom se pojavili sat ranije

Navijači Crvene zvezde napunili su jednu tribinu na meču sa Partizanom u Evroligi.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Sat vremena pred početak prvog "vječitog derbija" u košarci ove sezone navijači Crvene zvezde su zauzeli svoju poziciju na "nivou 400 " Beogradske arene.

Oko 1.000 navijača crveno-bijelih došlo je do karata za ovaj meč i smješteni su iznad jednog od semafora na višem nivou "Arene" i spremni su da pruže podršku svojim košarkašima na ovom jako bitnom meču.

Došli su uz transparent "Delije" koji je dominirao tribinom na kojoj su.

Crvena zvezda ovaj derbi dočekuje na diobi trećeg mjesta na tabeli Evrolige sa 9 pobjeda i 5 poraza, a Partizan ima 5 pobjeda i 9 poraza i nalazi se na 14. mjestu na tabeli.