Navijači Crvene zvezde napunili su jednu tribinu na meču sa Partizanom u Evroligi.
Sat vremena pred početak prvog "vječitog derbija" u košarci ove sezone navijači Crvene zvezde su zauzeli svoju poziciju na "nivou 400 " Beogradske arene.
Oko 1.000 navijača crveno-bijelih došlo je do karata za ovaj meč i smješteni su iznad jednog od semafora na višem nivou "Arene" i spremni su da pruže podršku svojim košarkašima na ovom jako bitnom meču.
Došli su uz transparent "Delije" koji je dominirao tribinom na kojoj su.
Navijači Crvene zvezde zauzeli mjesto u Areni: Sa jednim transparentom se pojavili sat ranije
Crvena zvezda ovaj derbi dočekuje na diobi trećeg mjesta na tabeli Evrolige sa 9 pobjeda i 5 poraza, a Partizan ima 5 pobjeda i 9 poraza i nalazi se na 14. mjestu na tabeli.