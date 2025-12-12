logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijači Crvene zvezde zauzeli mjesto u Areni: Sa jednim transparentom se pojavili sat ranije

Navijači Crvene zvezde zauzeli mjesto u Areni: Sa jednim transparentom se pojavili sat ranije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Navijači Crvene zvezde napunili su jednu tribinu na meču sa Partizanom u Evroligi.

Delije u Areni pred vječiti derbi Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Sat vremena pred početak prvog "vječitog derbija" u košarci ove sezone navijači Crvene zvezde su zauzeli svoju poziciju na "nivou 400 " Beogradske arene.

Oko 1.000 navijača crveno-bijelih došlo je do karata za ovaj meč i smješteni su iznad jednog od semafora na višem nivou "Arene" i spremni su da pruže podršku svojim košarkašima na ovom jako bitnom meču.

Došli su uz transparent "Delije" koji je dominirao tribinom na kojoj su.

Crvena zvezda ovaj derbi dočekuje na diobi trećeg mjesta na tabeli Evrolige sa 9 pobjeda i 5 poraza, a Partizan ima 5 pobjeda i 9 poraza i nalazi se na 14. mjestu na tabeli.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan vječiti derbi Delije Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC