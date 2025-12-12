logo
Pablo Laso naslijedio Igora Kokoškova na klupi Efesa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Iskusni košarkaški stručnjak Pablo Laso našao je novi angažman.

pablo laso novi trener efesa Izvor: MN PRESS

Španski trener Pablo Laso preuzeo je turski Efes gdje je na klupi naslijedio srpskog stručnjaka Igora Kokoškova. U jednom momentu se Laso spominjao kao potencijalni trener Partizana, ali će po svemu sudeći mjesto Željka Obradovića zauzeti njegov sunarodnik Đoan Penjaroja.

Iako dvostruki šampion Evrope još uvijek zvanično nije objavio saradnju, ova informacija se pojavila na sajtu turskog Saveza.

Laso je bez angažmana od ljetos kada je završio svoju misiju u Baskoniji. Prethodno je jednu sezonu proveo u Bajernu nakon što je sa Real Madridom osvojio dvije titule u Evroligi, i po šest titula u Kupu i prvenstvu. U Efesu će imati jako zahtijevan posao, pošto osim loših rezultata ima velikih problema sa povredama igrača.

Poslije 15 kola, Anadolu Efes je 18. na tabeli Evrolige sa skorom 5-10, na listi povrijeđenih su Šejn Larkin koga na terenu neće biti najmanje tri mjeseca, Pi Džej Doužer i Vensan Poarije.

Zvižduci za Sašu Obradovića
