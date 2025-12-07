logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trenerska zavrzlama u Evroligi: Sferopulos ipak ostaje bez posla, opcija manje i za Partizan

Trenerska zavrzlama u Evroligi: Sferopulos ipak ostaje bez posla, opcija manje i za Partizan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Efes i dalje u potrazi za trenerom nakon odlaska Igora Kokoškova.

Pablo Laso blizu klupe Efesa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Skoro se pojavila informacija da je bivši trener Crvene zvezde Janis Sferopulos na pragu da preuzme dvostrukog prvaka Evrope, ekipu Efesa, ali prema navodima medija iz Turske, izgleda od toga neće biti ništa. Sada je najbliži klupi istanbulskog tima iskusni stručnjak Pablo Laso.

Efes je nedavno prekinuo saradnju sa srpskim trenerom Igorem Kokoškovim, ali ne može sva krivica pasti na njega jer je turski tim osakaćen povredama. Ko god da dođe, neće imati lak zadatak, pošto je van stroja nekoliko ključnih igrača uključujući Šejna Larkina.

Sferopulos se spominjao i kao mogući nasljednik Odeda Kataša u Makabiju gde je već radio, ali za sada nema informacija o konkretnim pregovorima. Što se tiče Lasa on je bez angažmana od ljetos kada je završio svoju misiju u Baskoniji. Prethodno je jednu sezonu proveo u Bajernu nakon što je sa Real Madridom osvojio dve titule u Evroligi, i po šest titula u Kupu i prvenstvu.

Ko je slobodan od trenera?

Pablo Laso
Izvor: MN PRESS

 Osim Janisa Sferopulosa i Pabla Lasa, na evropskom tržištu još su velikani Željko Obradović i Etore Mesina. Takođe, među prvim opcijama za Efes se spominjao i Andrea Trinkijeri koji se dovodio u vezu i sa Partizanom. Na tržištu su još doskorašnji trener Barselone Đoan Penjaroja i Luka Banki.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pablo Laso Efes

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC