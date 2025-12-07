Gde će Željko Obradović? Isplivale kvote, ovo niko nije očekivao

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović je i dalje glavna tema.

Izvor: Inaki Esnaola / Gonzales Photo / Profimedia

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović završio je svoj drugi mandat u Partizanu, a košarkaška javnost čeka njegov naredni potez. Da li će Žoc uzeti pauzu, pronaći novi angažman ili završiti bogatu trenersku karijeru i dalje nije poznato, ali grčki mediji i kladionice se uveliko bave njegovom "sudbinom".

Ovo nije čudo pošto je Obradović upravo u Grčkoj sa Panatinaikosom ostvario najveće uspjehe, a čak su tamošnji mediji pokušali da pokrenu spekulacije o njegovom povratku. Iako je njegov naredni korak je potpuno neizvestan, kladionice u Grčkoj su izbacile kvote za njegov potencijalno novi tim.

Ko su "favoriti"?

Prvi favorit je za sada Efes koji je u potrazi za trenerom nakon prekida saradnje sa Igorom Kokoškovim, ali ono što kvari ovaj "posao" je to što se Obradović sa Fenerbahčeom popeo na krov Evrope i navijači bi to shvatili kao izdaju. Sljedeći je Armani Milano koji je otpustio Etorea Mesinu, a kvote na grčke timove otkrivaju pravu situaciju

Iako je Ergin Ataman siguran na klupi Panatinaikosa, kvota da se Obradović vraća za klupu "zelenih" je 7,00.

Ali šta je ostalim sa grčkim timovima? Kvota da Obradović preuzima PAOK je pala sa 13,00 na 10,00, Aris slijedi sa kvotom 16,00, Olimpijakos i AEK sa 51,00. NBA i Kineska liga (CBA) su takođe među opcijama, ali su u pitanju jako visoke kvote.