Laso "pecnuo" Atamana i poznatog evroligaškog sudiju: Turčin mu ekspresno odgovorio

Pablo Laso imao je zanimljiv komentar na račun Ergina Atmana i sudija u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman javno se žalio na suđenje protiv Barselone, komentarisao je odluke arbitara poslije meča i pričao o tome kako "to nije američki fudbal". Pablo Laso je imao i interesantan način da "pecne" turskog stručnjaka i evroligaške arbitre pred okršaj Panatinaikosa i Baskonije u Vitoriji.

Kada je pričao o Panatinaikosu i sudijama imao je zanimljiv komentar. "Da, sudi Mehdi Difala. Jedan prijatelj iz Grčke mi je rekao 'kako može on da ne sudi meč Panate? On je na velikom broju njihovih utakmica'. Nisam provjeravao koliko puta im je sudio, provjeriću to", rekao je Laso uz osmijeh, pokušao je sve to da predstavi kao šalu.

Nije se dugo čekalo na odgovor Turčina. Stigao je ekspresno. "Laso je veoma iskusan trener, mnogo više od nekih drugih kolega koji komentarišu moje izjave. Očekujem poštovanje od ostalih trenera. Svako ima pravo na svoje mišljenje, ali nikada ne komentarišem izjave drugih trenera. Nikada neću komentarisati to što on izjavi, to je njegovo mišljenje, poštujem ga. On je jedan od najiskusnijih evroligaških trenera i moj dobar prijatelj", poručio je Ataman.

Pored Mehdija Difale (Francuska) sudije u Španiji biće još Oleg Latiševs (Letonija) i Miloš Koljenšić (Crna Gora).

