Željko Obradović nakon pobjede Partizana od 20 razlike u Milanu: Nije bili realno u Beogradu, nije ni ovdje!

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović može samo da bude zadovoljan nakon što je njegova ekipa pobijedila dva meča u duplom kolu Evrolige.

Partizan je pobijedio Asvel u Vilerbanu, desetkovan. Zatim je u istom sastavu odletio za Milano i upisao novu pobjedu, pa je tako tim Željka Obradovića preokrenuo svoju poziciju u Evroligi! Pričalo se mnogo o tome da je ovo duplo kolo ključno za crno-bijele, a tim iz Beograda ga je odradio perfektno. Ne samo da je oba rivala pobijedio, već je to uradio vrlo ubjedljivo.

Na konferenciji za medije poslije utakmice šef struke crno-bijelih Željko Obradović analizirao je meč u Italiji, a kao i uvijek morao je posebno da se zahvali navijačima. "Grobari" su prvo napunili halu u Lionu, a zatim su to uradili i sa "Unipol" arenom u Milanu.

"Da hvala na riječima, srećan sam, zadovoljan. Mislim da smo uradili veliki posao u drugom poluvremenu. Igrali smo protiv sjajne ekipe, zaustavili njihove odlične navijače. Želim da se zahvalim navijačima na nevjerovatnoj podršci. Bez ikakve sumnje, kada igrate dobro u odbrani, kada igrate sa dosta samopouzdanja, lakše je igrati i u napadu", rekao je odmah poslije meča.

Partizan je sada na jednu pobjedu od mjesta koje vodi u plej-in Evrolige, a Obradović se prisjetio meča u Beogradu i istakao da su rezultati na kraju oba meča nerealni. Takođe je dodao i da je zadovoljan što se ponovila utakmica protiv Asvela.

"Igrali smo sa Milanom u Beogradu i bila je to teška i neizvjesna utakmica. Uspjeli su da nas pobijede sa sedam poena razlike, a nije to bila realna slika. Nije ni ovo večeras realna slika jer smo ih pobijedili 20 razlike, a bila je mnogo neizvjesnija utakmica. Jako je očigledno da smo igrali dva različita poluvremena. U prvom poluvremenu je meč bio jako izjednačen, a u drugom smo igrali mnogo,mnogo bolje. Prije svega defanzivno, pokušali smo da im zaustavimo šut za tri poena. Oni su nevjerovatan šuterski tim, mislim da svi igrači šutiraju za tri. Iako su postigli neke duge šuteve na kraju, zaustavili smo ih. Jako sam srećan zbog toga kako smo igrali ofanzivno, jako smo bili pametni. Nakon meča protiv Asvela, sada smo to ponovili i opet tako odigrali. Moram da se zahvalim našim navijačima kao i navijačima u Milanu koji su napravili sjajnu atmosferu. Ja ću naglasiti naše navijače koji nas prate svuda i imali smo sjajnu podršku", rekao je Obradović.

