Potres u Evroligi, otpušten dvostruki prvak Evrope: Pablo Laso napustio tim pred početak priprema

Trener šampionskog Real Madrida Pablo Laso dobio je otkaz u Baskoniji.

Izvor: MN PRESS

Španski košarkaški stručnjak Pablo Laso (57) dobio je otkaz u Baskoniji poslije godinu dana. U neobičajenom terminu, dok se ekipe spremaju za skori početak priprema, španski klub saopštio je da je dvostruki osvajač Evrolige otpušten.

"Stručnjak iz Vitorije više nije trener Baskonije. Klub je odlučio da napravi promjenu na klupi i Pablo Laso tako završava svoj trenerski mandat na čelu plavo-zelenih. Baskonija veoma cijeni njegovu posvećenost i profesionalizam tokom perioda u kojem je bio na čelu stručnog štaba i želi mu sve najbolje u ličnoj i profesionalnoj budućnosti", saopštila je Baskonija.

Pablo Laso je tako poslije čak 11 godina na klupi Real Madrida (2011-2022) ušao u turbulentniji period karijere, tokom kojeg je proveo po sezonu u Bajernu i Baskoniji. Sa timom iz svog rodnog grada prošle sezone je bio 14. u Evroligi i osmi na tabeli španske lige Endesa. Njegov tim je u plej-ofu ispao u prvoj rundi, uz dva poraza protiv Real Madrida - 76:82 i 103:112.