"Partizan ili Zvezda? Loše je za mene da bilo šta kažem": Pablo Laso ipak nije izbjegao odgovor na ovo pitanje!

Trener Baskonije se oglasio poslije utakmice protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda pobijedila je Baskoniju u Beogradskoj areni i ušla u Evroligu sa skorom 2-0. Sa druge strane, Španci imaju 1-1, nakon što su prošle sedmice pobijedili Partizan kod kuće, u "Fernando Buesa" areni.

Poslije meča pred navijačima Zvezde, Laso je bio upitan da uporedi timove Zvezde i Partizana.

"Razumijem to pitanje jer sam u Srbiji. Totalno je drugačije. Partizan je totalno nov tim, mnogo novih igrača, nevjerovatne fizikalije na svakoj poziciji. Zvezda je veoma talentovana, kao i Partizan, a ima igrače sa velikim iskustvom. Izbalansirana je i bilo bi loše za mene da kažem da je jedan od ta dva tima bolji. Pobijedili smo Partizan, to ne znači ništa, izgubili smo od Zvezde, to ne znači ništa. Igrali smo protiv oba tima, znamo koliko je teško u ovoj Areni i nadam se da ćemo biti u nastavku sezone spremniji da igramo u ovakim mečevima", rekao je on.

Bio je upitan i za blijedu partiju svog najboljeg igrača, Markusa Hauarda, koji je završio meč sa sedam poena.

"Zvezda je pokušala da ga spriječi da primi loptu, igrala je veoma pametno, ali u Španiji kažemo da ako pokušate da spriječite Markusa Hauarda, onda ima više mjesta za druge. Neki igrači su napredovali zato što su svi gledali Hauarda i to ćemo morati da koristimo. Uz to, Hauard je imao tri lične greške u prvom dijelu meča, to mora da kontroliše. S svlačionici je sada i nervozan je jer zna da može bolje, ali mislim da svi možemo bolje da igramo u svakoj utakmici"

