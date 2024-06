Čuveni Španac naslijedio Duška Ivanovića! Raskinuo ugovor sa Bajernom i odmah se vratio kući!

Pablo Laso raskinuo je ugovor sa Bajern Minhenom i odmah poslije toga potpisao je za Baskoniju.

Navikli smo na evroligaške transfere i "bombe" u igračkom kadru, ali se jedna dogodila i na klupi. Pablo Laso novi je trener Baskonije. Potpisao je ugovor do 2027. godine i vratio se kući. Sve to dogodilo se u razmaku od samo nekoliko sati pošto je došlo do raskida ugovora sa minhenskim Bajernom.