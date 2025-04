"Da promijenimo čip i da se spremamo za ABA ligu": Željko Obradović otkrio zašto Ife Lundberg nije bio u timu

Trener crno-bijelih Željko Obradović obratio se javnosti poslije pobjede protiv Igokee.

Izvor: BC Partizan TV

I dalje pod snažnim utiskom poraza od Žalgirisa i eliminacije iz trke za Top 10, košarkaši Partizana pobijedili su Igokeu u nedjelju uveče u ABA ligi (100:94). Poslije utakmice koja je trajala duže od dva sata, odlučene u završnici, trener crno-bijelih Željko Obradović nekoliko puta se na konferenciji za novinare vraćao na neostvareni cilj u Evroligi.

Bio je upitan koliko pobjeda u ABA ligi, odnosno osvajanje "jadranske" titule, kompenzije neuspjeh u Evroligi?

"Računice se svode na kraju sezone. U Kaunasu sam već rekao da to nije dobar rezultat i ne bježim od toga, niti ću ikad bježati. Uvijek ću pričati da smo imali ambiciju i da smo željeli, a da nažalost taj cilj nismo ostvarili. Na kraju sezone ćemo analizirati zašto. Sigurno je da su naše ambicije bile mnogo u vezi Evrolige, nažalost ih nismo ispunili, ali ostalo je takmičenje koje ima tu draž. Igramo protiv najboljih timova, trebalo bi da se spremamo i to je to", kazao je Obradović.

Komentarišući utakmicu protiv Igokee i probleme u odbrani, trener crno-bijelih rekao je da je njegov tim protiv Žalgirisa sveo protivnika na 70 poena, ali da to tada nije bilo dovoljno.

"Nismo potcijenili Igokeu, ali sigurno smo igrali slabu odbranu, kao što su i oni igrali odlično. protok lopte, otvoreni šutevi, rješavali su iz igre 'jedan na jedan'. Mi smo u posljednjoj utakmici protiv Žalgirisa primili 70 za cijelu utakmicu. Jasno je da je ovdje kvalitet protivnika, a i mi smo mnogo slabo branili igru 'jedan na jedan' i igru u 'piku'. Na poluvremenu smo neke stvari promijenili i to pokazuje da smo primili 17 i 19 poena u trećoj i četvrtoj četvrtini".

"Ife je bio van tima mojom odlukom"

Crno-bijele sljedeće sedmice očekuje meč protiv Reala u četvrtak, pa pakleni raspored u ABA ligi. Bio je upitan za raspored u nastavku sezone i da li će ekipi biti lakše da se sprema jer između "jadranskih" izazova neće imati one evroligaške.

"Nije dobro što nemamo te utakmice tokom nedjelje, voljeli bismo da ih imamo. Tačno je, imamo posljednju utakmicu pred svojim navijačima i trebalo bi da se pripremamo da odigramo najbolje što možemo, Real se vratio u formu, neki igrači su se vratili i podigli kvalitet ekipe na viši nivo. Biće zahtjevan meč, ali bez obzira na to moramo da izađemo i da pružimo maksimum. Znam da je interesovanje i za taj meč veliko, već me ljudi zovu sa raznoraznih strana, iako nema takmičarski značaj".

Naglasio je Obradović da fokus od meča sa Realom mora biti potpuno preusmjeren na ABA ligu.

"Imamo poslije tog meča jako težak raspored, ali na nama je da treniramo, spremamo se, da 'promijenimo čip' i da se spremamo za ABA ligu. Jedino je to način".

Trener crno-bijelih otkrio je da je Ife Lundberg bio van tima njegovom odlukom, a da su kod ostalih igrača problem povrede ili nedovoljna sprema u ovom trenutku.

"Mitar je imao samo jedan trening, bio je povrijeđen, pa bolest. Frenk je takođe bio bolestan i on je imao jedan i po trening. Tajrik ima problem sa koljenom. Ife je bio moja odluka i uvijek pokušavam da donosim odluke isključivo u interesu tima. Danas smo gledali da u ABA ligi do sada posloje odigranih 26 kola dva igrača imaju prosek minuta malo iznad 20. To su Sterling Braun i Karlik Džouns, svi ostali su ispod 21. Probali smo da kroz ABA ligu čuvamo svježinu za Evroligu. Nažalost, to nije bilo dovoljno. I trebalo bi da pogledamo koliko puta smo bili kompletni, koliko smo imali problema sa povredama, bolestima... Sve je uticalo, a to nije izgovor. Kada smo imali dosta povrijeđenih i bolesnih igrali smo možda i najbolje. Zašto smo odigrali završnicu kako smo odigrali? Moraćemo dobro da analiziramo", dodao je Željko Obradović.







