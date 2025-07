"Tata, znam da ćeš me mrziti zbog ovoga": Osvojio Vimbldon najčudnijim servisom, pa natjerao oca da crveni

Sem Verbek je iskoristio svojih pet minuta slave na Vimbldonu da pomene svog idola, ali i da malo posrami tatu Frenka na tribinama.

Izvor: Screenshot/Arenasport

Imamo prve šampione Vimbldona za ovu godinu, to su Sem Verbek i Katarina Sinijakova! Oni su savladali Britanca Džoa Salsburija i Luizu Stefani iz Brazila 7:6, 7:6 nakon dva sata igre i poslije dva taj-brejka.

Iskusnom holandskom teniseru Semu Verbeku, koji u singlu nikada nije dogurao dalje od 531. mjesta, ovo je bio prvi put da igra na centralnom terenu, a došao je odmah do titule. Katerini Sinijakovoj je ovo četvrti Vimbldon koji osvaja. Prvi u miksu, pošto je prethodna tri osvojila u ženskom dublu.

Verbek je zaintrigirao publiku na Vimbldonu svojim neobičnim servisom koji je na kraju bio presudan za pobjedu u dva taj-brejka. Nisu mogli Salsburi i Stefani da se izbore sa Holanđaninom, a pogledajte kako izgleda njegova nesvakidašnja priprema za servis:

Scena za pamćenje na dodjeli pehara

"Hvala mi, znači mi. Zaista sam uživala. Hvala ti, Seme, što si igrao sa mnom. Na Centralnom terenu je atmosfera nevjerovatna i zaista sam nevjerovatno srećna što mogu opet da budem ovdje", rekla je iskusna i trofejna Katerina Sinijakova. Iako je njoj ovo prvi osvojeni grend slem u miksu, iala je već deset titula u dublu i nije dužila.

Što se tiče Sema Verbeka, iskoristio je svojih pet minuta slave na spektakularan način. Zahvalio se svima, ali posebno je pomenuo Tima van Rajthovena koji se nedavno penzionisao.

"Moram da prođem kroz nekoliko stvari. Prije svega želim da čestitam rivalima na sjajnoj nedjelji. Nadam se da ćemo imati još puno bitaka. Želim da se zahvalim publici. Ovo mi je prvi put na Centralnom terenu i ljudi, to ste učinili posebnim. Posebno želim da pozdravim holandskog tenisera Tima van Rajthovena koji je objavio da završava karijeru i hoću jedan veliki aplauz za njega. Svi smo uživali gledajući te na terenu. Hvala ti što si bio inspiracija meni, ali i holandskom tenisu". rekao je novopečeni osvajač grend slema.

"Tata, mrzićeš me"

Izvor: Arena Sport/Printsceen

Nije to bilo sve! Znao je Verbek da je na tribinama Centralnog terena njegov otac i to je iskoristio da mu čestita rođendan. Ne samo da je tati poklonio pehar za rođendan, nego je natjerao cijeli stadio da mu pjeva pjesmicu!

"Zaista je čast i sjajno je igrati sa tobom, Katarina. Ovaj četvrtak ću pamtiti do kraja života. I posljednja stvar, svima na tribinama hvala puno što ste bili ovdje. Znam da će me on mrziti zbog ovog, ali ja ga volim. Danas je mom ocu rođendan i želim da svi kažemo srećan rođendan, Frenk!", viknuo je Sem Verbik, a onda je cijeli Vimbldon uglas pjevao rođendansku pjesmu.