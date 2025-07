Neviđeno gaženje u polufinalu Vimbldona: Iga pustila samo dva gema rivalki

Iga Švjontek je na nevjerovatan način došla do finala Vimbldona pošto je dozvolila samo dva gema rivalki Belindi Benčić.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Imamo finalni par na Vimbldonu, nakon Amande Anisimove do finala je stigla i Iga Švjontek. Dok je Amerikanka morala da prođe dugu borbu u tri seta sa Arinom Sabalenkom nekadašnja prva teniserka na planeti zbrisala je Belindu Benčić sa terena.

Za manje od 70 minuta ona je dobila Švajcarkinju 6:2, 6:0 i tako je ušla u svoje prvo finale Vimbldona u karijeri. U oba seta su se brejkovi ređali kao na traci i Benčić nije imala šanse ni u jednom momentu.

Švjontek je u karijeri četiri puta osvajala Rolan Garos, jednom US Open, u Australiji je dva puta bila u polufinalu, a na Vimbldonu do sada nikada nije stigla dalje od četvrfinala. Trava joj je bila boljka u igri, ali to očigledno više nije slučaj.

Šta nas čeka u finalu?

U finalu koje će se odigrati u subotu dobićemo igračicu sa prvim trofejem Vimbdlona u karijeri. Amanda Anisimova će se boriti i za pravi grend slem. Ako Iga pobijedi biće treća na svetu, a Anisimova bi pobjedom skočila na peto mjesto.