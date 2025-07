Kraljica molila Novaka za pomoć, zato je ćutao: Procurili detalji razgovora sa Vimbldona

Novak Đoković i britanska kraljica Kamila imali su prisan razgovor na Vimbldonu. Sada je otkriveno da je ona pitala Novaka da li bi mogla da odsjedne u njegovoj vili u Crnoj Gori.

Izvor: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Novak Đoković se na Vimbldonu sastao sa britanskom kraljevskom porodicom, a mnogo je interesovanja bilo oko njegovog susreta sa kraljicom Kamilom. Supruga kralja Čarlsa je razgovarala sa Novakom, a sada znamo i šta je bila tema.

"Radije ne bih da podijelim to, privatna je stvar... Pitala me je jedno pitanje koje nema veze sa tenisom, baš je bila prijatna. Velika je čast i privilegija da se rukujem sa kraljicom Engleske. Imao sam tu čast i 2010. sa pokojnom kraljicom Elizabetom. Fenomenalna stvar i za Vimbldon, da kraljevska porodica bude tu. Oni uvijek dolaze na Vimbldon, i dalje se interesuju za naš sport i to je baš lijepo", rekao je Novak Đoković kada je odbio da otkrije o čemu su razgovarali.

Sada su engleski mediji pisali da je zapravo tema razgovora bila - Crna Gora. Rekao je Novak da je pitanje bilo "privatno", a navodno se Kamila raspitivala o tome što je željela da odsjedne u jednoj Novakovoj vili na obali Jadranskog mora, prenosi britanski "Telegraf".

Oglasio se Vimbldon

Izvor: Paul Marriott / Shutterstock Editorial / Profimedia

Debi Evans, visoka zvaničnica Vimbldona je zvanično rekla da je Novak lično izrazio želju da sretne Kamilu, a britanska kraljevska porodica je zamolila Novaka da im dozvoli pristup svojoj vili.

Novak i kraljica su u sjanim odnosima

Novak voli kada ga kraljica gleda na Vimldonu pošto je dobio svih šest mečeva u kojima ga je Kamila gledala na terenu. Kada je bila u Beogradu 17. marta kraljica je sa kraljem Čarlsom posjetila vrtić koji je izgradila Fondacija Novak Đoković.

Kraljevski par je nakon toga odletio u Crnu Goru, pa na Kosovo prije nego što se kralj Čarls vratio da bi vršio svoje zvanične obaveze u Londonu. Sada su nastavili da produbljuju svoj prisan odnos, a vidjećemo da li će na kraju kraljevski par stići u Crnu Goru i odsjesti u Novakovoj vili.