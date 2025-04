Poslije Zvezde, Spartak uzeo skalp i Cedeviti: Triler u Subotici pripao srpskom timu

Košarkaši Spartaka savladali su na svom parketu u Subotici ekipu Cedevita Olimpije sa 99:90 u meču 26. kola ABA lige.

Izvor: MNPRESS

Spartak je nakon trijumfa u prošlom kolu protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni (78:77), uspio da savlada još jednog favorita u ABA ligi. U dramatičnom meču odigranom u "Dudovoj šumi", Spartak je nakon produžetka bio bolji od Cedevita Olimpije sa 99:90 u 26. kolu regionalnog takmičenja.

Kontrolisao je Spartak meč do finiša posljednje dionice kada se Cedevita vratila i odvela duel u dodatnih pet minuta. Spartak se nije predao, pa su u produžetku serijom 12:1 zadali posljednji udarac gostima iz Slovenije. Subotičani su poslije ove pobjede došli do učinka od 14-12 i time su na tabeli ABA lige stigli do sedmog mjesta koje vodi u plej-of. Sa druge strane Cedevita je na petom mjestu sa skorom 16-10.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Najefikasniji kod Spartaka bio je Vojin Medarević koji je odigrao jednu od najboljig utakmica u regionalnom takmičenju sa 18 poena bez promašaja iz igre. Kod Cedevite Briton Lemar je dodao 19. Spartak u sljedećem kolu će igrati u Beogradu protiv Mege, a Cedeveita Olimpija na svom parketu će dočekati Cibonu.