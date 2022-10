Laso otkrio da ga je Zvezda zvala - dobio sam poruke od predsjednika!

Pablo Laso pričao je o dolasku u Crvenu zvezdu, a spomenuo je i Željka Obradovića.

Izvor: MN PRESS

Pablo Laso (55) je imao pozive od Crvene zvezde, dobio je poruke od predsjednika kluba Nebojše Čovića, ali nije bilo daljih kontakata. Otkrio je sve to španski stručnjak na Ibero-Američkom kongresu gdje je bio jedan od predavača. Pričao je o raznim temama, odgovarao na mnoga pitanja, a jedno od njih bilo je u vezi njegovog povratka na klupu poslije operacije na srcu. Tom prilikom ispričao je nove detalje oko kontakata sa Zvezdom.

"Ne žurim sa povratkom na teren. Što se Crvene zvezde tiče, dobio sam poruke od predsjednika kluba na 'Vacapu', ali nije bilo daljih kontakata sa mojim agentom. Ponavljam, ne žurim, neću prihvatiti poziv prvog kluba koji pozove", ispričao je Laso na kongresu čije detalje prenosi ugledni španski list "As". Podsjetimo, tokom ljeta bilo je dosta priča oko potencijalnog dolaska Lasa, on je to demantovao, ali je sada pričao o detaljima koje ranije nije spominjao.

Tokom razgovora o košarci, stilu igre i detaljima koji se tiču samog parketa spominjao je i Partizan, tačnije poraz crno-bijelih od Baskonije. Dotakao se i Željka Obradovića. "Po meni je mnogo bitnije da se igra dobra odbrana, nego napad, jer ofanziva može da zakaže, a sve kreće iz defanzive. Naravno, trener mora da priprema tim i igru na osnovu igrača koje ima i njihovih karakteristika. Gledao sam meč Partizana i Vitoriji, izgubio je meč u kom je bio bolji u većem dijelu susreta. Zašto je izgubio? Jer nije pokazao jasnu ideju igre, za razliku od Baskonije. Obradović je jedan od najboljih trenera u Evropi i ubiće me kad čuje da sam ovo rekao, ali to je moje mišljenje. Cijenim ga mnogo i poštujem, ali tako mislim. Isto sam rekao i Etoreu Mesini da me nije ubijedio previše sa Armanijem", zaključio je Laso.