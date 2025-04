Rasel Vestbruk je krivac za otkaz Majka Melouna u Denveru

Rasel Vestbruk je svojim potezima indirektno uticao na otkaz Majkla Melouna.

Denver je šokirao sve u NBA ligi kada je saopštio da je pred sam početak plej-ofa otpustio trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta. Ako je za Buta i bilo očekivano, onda je otpuštanje šefa struke bilo iznenađujuće. Ko je za to kriv? Pojedinci su pokušali da optuže za to Nikolu Jokića, a izgleda da je na to veliki uticaj imao Rasel Vestbruk.